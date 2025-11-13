Slušaj vest

U američkoj saveznoj državi Oklahomi došlo je do ozbiljnog incidenta, kada je iscureo amonijak iz cisterne, zbog čega je 36 osoba hospitalizovano, od toga je 11 u kritičnom stanju, javljaju američki mediji.

Nesreća se desila u gradu Vederford, u blizini Ohklahoma sitija, rano jutros po srednjeevropskom vremenu.

U lokalnu bolnicu primljeno je 36 osoba, a 11 je prebačeno u bolnice u okolini Oklahoma sitija u kritičnom stanju.

Oko 500 ljudi je evakuisano u sklonište studentskog doma Državnog univerziteta jugozapadne Oklahome.

Vlasti istražuju uzrok curenja amonijaka, ali sumnjaju da je došlo do mehaničkog kvara na cisterni.

Policija i dalje traži od građana da izbegavaju područje oko Mejn strita i Sajpres drajva, i da prate moguće simptome trovanja.

Šef lokalne policije Anđelo Orefis rekao je:

"Molimo građane da paze jedni na druge. Ako neko ima problema sa disanjem, neka pozove 911 ili ode u hitnu pomoć", rekao je on.

Policija takođe sarađuje sa vlasnicima preduzeća u tom području da bi proverila bezbednost objekata.