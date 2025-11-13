Slušaj vest

Potresna pisma opraštanja i žaljenja stižu sa svih strana sveta zbog iznenadne smrti Lidije Vilijams (32), "lepe i neustrašive" nastavnice koja je iznenada preminula u snu u jednom hotelu u Madridu.

Iznenadna smrt na putovanju

Lidija, poreklom iz Kerfilija u Velsu, poslednjih sedam godina je živela u Nju Hempširu(SAD) sa suprugom Edom i njihova dva voljena sfinks mačka. Par je obožavao putovanja, ali je jedno od njih završeno tragično - Lidija je preminula u snu u hotelu Urban u Madridu.

Vest o njenoj smrti izazvala je talas tuge širom sveta. Prijatelji, kolege i poznanici slali su izraze saučešća, ističući njenu dobrotu, toplinu i pozitivnu energiju. Njena sahrana biće održana sutra u crkvi Svetog Martina u Kerfiliju.

- Neizmerno smo ponosni na našu devojčicu sa osmehom koji je obasjavao sve oko sebe. Postigla je mnogo, volela duboko i ostavila svet boljim nego što ga je zatekla. Radujemo se da se okupimo sa svima koji su poznavali Lidiju, i u ovoj tuzi zajedno pronađemo utehu. Lidija bi to volela - saopštila je njena porodica.

Lidija Vilijams Foto: printscreen/društvene mreže

Bila je ponosna na svoje velško poreklo

Iako je živela daleko od domovine, Lidija je ostala duboko vezana za svoje velške korene. Tokom utakmica velške ragbi reprezentacije u SAD, tražila bi pabove koji prenose mečeve samo da bi čula velšku himnu.

Posle njene smrti, porodica je primila poruku saučešća od velškog pevača i političara Defida Ajvana.

"Ulivala je ljudima snagu i utehu"

Lidijina majka rekla je da su mnogi ljudi pisali porodici, opisujući kako su je slučajno upoznali  - u vozu, u redu - i da im je od tada postala deo života.

- Ulivala je ljudima snagu i utehu u najmračnijim trenucima, čak i ako ih nikada nije upoznala lično.

- Volela je da razgovara i da sluša ljude, zbog toga je širila toliku toplinu - saopštilo je osoblje hotela.

Zaposleni su odlučili da postave njen portret u hotelu u znak sećanja na nju.

- Brak sa Lidijom bio je i zauvek će biti najbolja odluka mog života. Iako su godine koje smo proveli zajedno bile prekratke, ispunili smo ih putovanjima i uspomenama koje će trajati zauvek - rekao je njen suprug Ed.

- Ako išta možemo naučiti od Lidije, to je da sledimo svoje snove, živimo punim plućima, volimo i budemo dobri prema drugima. Verovala je u jednakost i u to da svakoga treba podići. Svetu treba više Lidija. Život je kratak, živi, voli, smej se i budi srećan - rekal je njena majka.

