Potresna pisma opraštanja i žaljenja stižu sa svih strana sveta zbog iznenadne smrti Lidije Vilijams (32), "lepe i neustrašive" nastavnice koja je iznenada preminula u snu u jednom hotelu u Madridu.

Iznenadna smrt na putovanju

Lidija, poreklom iz Kerfilija u Velsu, poslednjih sedam godina je živela u Nju Hempširu(SAD) sa suprugom Edom i njihova dva voljena sfinks mačka. Par je obožavao putovanja, ali je jedno od njih završeno tragično - Lidija je preminula u snu u hotelu Urban u Madridu.

Vest o njenoj smrti izazvala je talas tuge širom sveta. Prijatelji, kolege i poznanici slali su izraze saučešća, ističući njenu dobrotu, toplinu i pozitivnu energiju. Njena sahrana biće održana sutra u crkvi Svetog Martina u Kerfiliju.

- Neizmerno smo ponosni na našu devojčicu sa osmehom koji je obasjavao sve oko sebe. Postigla je mnogo, volela duboko i ostavila svet boljim nego što ga je zatekla. Radujemo se da se okupimo sa svima koji su poznavali Lidiju, i u ovoj tuzi zajedno pronađemo utehu. Lidija bi to volela - saopštila je njena porodica.

Bila je ponosna na svoje velško poreklo

Iako je živela daleko od domovine, Lidija je ostala duboko vezana za svoje velške korene. Tokom utakmica velške ragbi reprezentacije u SAD, tražila bi pabove koji prenose mečeve samo da bi čula velšku himnu.

Posle njene smrti, porodica je primila poruku saučešća od velškog pevača i političara Defida Ajvana.

"Ulivala je ljudima snagu i utehu"

Lidijina majka rekla je da su mnogi ljudi pisali porodici, opisujući kako su je slučajno upoznali - u vozu, u redu - i da im je od tada postala deo života.

- Ulivala je ljudima snagu i utehu u najmračnijim trenucima, čak i ako ih nikada nije upoznala lično.

- Volela je da razgovara i da sluša ljude, zbog toga je širila toliku toplinu - saopštilo je osoblje hotela.

Zaposleni su odlučili da postave njen portret u hotelu u znak sećanja na nju.

- Brak sa Lidijom bio je i zauvek će biti najbolja odluka mog života. Iako su godine koje smo proveli zajedno bile prekratke, ispunili smo ih putovanjima i uspomenama koje će trajati zauvek - rekao je njen suprug Ed.