Pro-palestinski aktivisti su se u sredu popeli na Brandenburšku kapiju, simbol Berlina i Nemačke, i razvili transparent, a potom su uhapšeni.

Šest aktivista je kamionom s dizalicom stiglo do trga u podne dok je bio pun ljudi i troje je dizalicom podignuto na vrh kapije visoke 26 metara.

Portparol berlinske policije je rekao da se njihova akcija bila vrlo brza, da je policija stigla za nekoliko minuta još dok ih je dizalica podizala, ali je nisu zaustavili jer bi to tada bilo opasno po aktiviste.

Foto: Printscreen/Youtube

Troje aktivista je s vrha kapije razvilo transprent "Nikad više genocid, sloboda za Palestinu" i zapalilo baklje.

Ostalo troje aktivista se zatvorilo u kabini kamiona, ali je policija razbila prozor i uhapsila ih.

Specijalan policijski tim se zatim popeo na Brandenburšku kapiju da troje koji su bili na njoj, natera da se spuste što je potrajalo sat i po, rekao je portparol policije.

Potom je svo šestoro privedeno i zbog nekoliko prestupa, a istražitelji treba da utvrde da li je dizalica oštetila kapiju, spomenik iz 18. veka koja je i ranije bila meta demonstranata u njihovoj borbi za publicitet.