Ruska vojna intervencija Ukrajinu i upozorenja bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa o smanjenju bezbednosne podrške Evropi podstakli su Evropsku uniju da preispita svoje bezbednosne kapacitete. Kao odgovor, EU planira osnivanje novog obaveštajnog tela i jačanje saradnje među nacionalnim službama.

- EU već ima više različitih bezbednosnih službi, na nivou što vojske, što borbe protiv sajber kriminala. Imaju nešto što se zove obaveštajni centar koji postoji već više od 20 godina. Na čelu tog obaveštajnog centra je čovek koji je bio načelnik SOJE, hrvatske obaveštajne službe. Ima zanimljivo poreklo - kaže Vukajlovič i dodaje:

- Vodio je početak rata u Hrvatskoj i posle rata je napredovao do šefa hrvatske obaveštajne službe a sada vodi to u Evropskoj uniji. Svaka zemlja Evropske unije ima zadržanu nacionalnu bezbednost za sebe. Ursula fon der Lajen hoće da ima neku svoju službu pod njenom kontrolom i da bude uticajnija od ove Kaje Kalas. U okviru jedne evropske unije ne znam kako će to funkcionisati, svi imaju različite interese. Postavlja se pitanje da li će oni biti iznad svih nacionalnih službi. U praksi neće nikad biti iznad. Koliko će to Ursula kontrolisati, pitanje je.

Karan ističe da je veoma čudno što vlada Evropske unije formira obaveštajnu službu, kada jedan NATO pakt nema obaveštajnu službu:

- Mi smo imali nekoliko službi, a za vojsku je radila VBA i VOA, to su vojne službe, a civilna je BIA. Isto tako je bilo i ranije. Civilna se bavi civilima i civilnim problemima. Treba razlikovati obaveštajne i kontraobaveštajne službe. Obaveštajne službe su orijentisane prema inostranstvu, odnosno drugim državama a kontraobaveštajna treba ovde da radi te poslove sa kojima se sprečava aktivnost stranih obaveštajnih službi. Najveća neistina je da naša služba špijunira naše građane. To šteti radu naših kontraobaveštajnih sužbi. One rade u zaštiti građana - kaže Karan.

Fon der Lajen na čelu obaveštajne službe?

Lučić kaže da članice Evropske unije mogu da imaju zajednički interes jedino u slučaju rata:

- Fon der Lajen nema moralni kapacitet da bude šef obaveštajne službe. Kad bi neki ozbiljan obaveštajac došao na to mesto, možda bi i bilo neke šanse. Ali, Evropska unija hapsi ljude koji pišu nešto na fejsu. Da bi neko imao autoritet, on mora da bude pošten, Fon der Lajen nije. Obaveštajci drže do časti. Službe razmenjuju informacije. A važne informacije uvek drže za sebe.

Sa druge strane, Petrović tvrdi da ova vest o osnivanju obaveštajne službe ima nekoliko verzija:

Prva verzija je svakako pokušaj institulizacije važnog segmenta delatnosti na nivou Evropske unije. To može posmatrati u Bosni i Hercegovini, kada su bili visoki predstavnici od anglosaksonskih sila koje su naklonjene unitarizaciji Bosne i Hercegovine - kaže Petrović i dodaje:

- Oni su nametnuli različite carinske službe i sada imate tri carinika od kojih je jedan Srbin, drugi Hrvat, treći musliman. Dolazilo je do nametanja SIPE jer je interes SAD-a bio da se smanji srpski uticaj na Balkanu i da se zacementira Bosna i Hercegovina. U Austrougarskoj ste imali stvaranju nekih funkcija da bi one dobile veštačko disanje. Tako da je ovde to veoma slično. U ovom slučaju vidim da je ovo pokušaj jednog kontraudara jer svi elementi do sada govore o slabljenju Evropske unije.

Ruska vojna obaveštajna služba

Ruski haker uhapšen je u Tajlandu, pretpostavlja se da je oficir GRU (ruska vojna obaveštajna služba). U pitanju je haker koji je u bazi FBI među 40 traženih Rusa koji su traženi zbog sajber napada. Tajlandska policija je, na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, privela ruskog državljanina osumnjičenog za ozbiljna sajber krivična dela. Lučić dodaje da ljudi nisu svesni koliko ruskih špijuna ima u Americi:

- Ima ih hiljade i hiljade. To su saradnici. Svaki Englez je član obaveštajne službe, kod njih je to čast.

Vukajlović kaže da GRU sada radi širom Evropske unije:

- Rade veoma ozbiljno i oni ne mogu da je ushvate ni za rep, ni za glavu.

