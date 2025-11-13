Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u Salinasu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, začudo, bez većih posledica.

Na internetu se pojavio snimak tinejdžera kako motorom juri kroz crveno svetlo i direktno se zabija u bok automobila koji je skretao, nakon čega je došlo eksplozije.

Krilo automobila, motor i tinejdžer odmah su se zapalili posle teškog udesa.

Vozač motora se zabio tačno u deo gde se nalazi otvor za gorivo, što je izazvalo veliku vatru.

Njegov prijatelj, koji je vozio iza njega, odmah dotrčao je do njega i pokušao da ugasi plamen koji je zahvatio tinejdžera, dok se on valjao po asfaltu.

Američka policija je identifikovala dvojicuvozače kao dečake od 15 i 16 godina.

Naveli su da su momci prošli kroz crveno svetlo na raskrsnici kod tržnog centra Target na Harden Renč roudu, pri čemu se šesnaestogodišnjak nakratko zapalio.

Da stvar bude još čudnija, tinejdžer prošao je sa lakšim povredama, slomljenim članakom, lakšim opekotinama i očekuje se potpuni oporavak.