Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je u četvrtak razgovarao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i zamolio ga da manje mladih ukrajinskih muškaraca dolazi u Nemačku kao izbeglice.

Merc je posle telefonskog razgovora rekao:

"Zamolio sam ukrajinskog predsednika da posebno mladi muškarci iz Ukrajine ne dolaze u Nemačku u sve većem broju, već da služe svojoj zemlji. Potrebni su tamo."

Najjača evropska ekonomija primila je oko milion ukrajinskih izbeglica od kada je Rusija pokrenula punu invaziju u februaru 2022.

Nedavno je Nemačka zabeležila priliv mladih ukrajinskih muškaraca nakon što je Kijev odlučio da muškarci starosti od 18 do 22 godine mogu da napuste Ukrajinu, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova AFP-u prošlog meseca.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Broj muškaraca u toj starosnoj grupi koji traže azil u Nemačkoj porastao je sa nešto više od 100 nedeljno na čak 1.796 u nedelji koja je počela 6. oktobra, pokazuju podaci ministarstva.

Merc je takođe rekao da će nemačka pravila socijalne pomoći uskoro biti promenjena tako da smanje isplate ukrajinskim izbeglicama i "na taj način ponude veće podsticaje za zaposlenje".

"Pomoć za ove izbeglice biće strukturisana tako da podsticaji za rad nadmašuju podsticaje za ostanak u sistemu socijalne pomoći", rekao je Merc na poslovnom kongresu u Berlinu.