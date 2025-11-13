Slušaj vest

Ruska pravoslavna crkva smatra prikaz Spaske kule i Hrama Svetog Vasilija na toalet papiru neprihvatljivim i podržava zahtev o istrazi koju je podneo parlament generalnom tužilaštvu protiv kompanije koja se dosetila takve "ideje".

Ranije je poslanik ruske Državne dume Mihail Matvejev objavio na svom Telegram kanalu fotografiju svog zahteva generalnom tužiocu Aleksandru Gucanu u vezi sa istragom kompanije „Tverski papir“ zbog diskreditovanja vladinih agencija i vređanja verskih osećanja.

Kompanija proizvodi toalet papir „Moskovskaja“, na čijem pakovanju se nalaze slike Hrama Svetog Vasilija i Spaske kule.

"Teško mi je da procenim da li je ovo glupost ili provokacija, ali nijednoj mentalno zdravoj osobi nikada ne bi palo na pamet da štampa crkve na toalet papiru. Nadam se da će zahtev poslanika, koji podržavam, biti temeljno istražen", rekao je za RIA Novosti Vahtang Kipšidze, zamenik predsednika Sinodalnog odeljenja za odnose Crkve i društva i medije.

Mitropolit Kaluški i Borovski Kliment, šef Izdavačkog saveta Ruske pravoslavne crkve, naglasio je u razgovoru za RIA Novosti da su slike svetih simbola na toalet papiru neprihvatljive.