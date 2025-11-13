Slušaj vest

Novi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani razgovarao je sa nekoliko demokratskih guvernera o tome kako da se politički suprotstavi predsedniku Trampu i kako da realizuje druge prioritete, saznaje Aksios.

Mamdani je razgovarao telefonom sa guvernerom Ilinoisa Džej BI Prickerom, guvernerom Merilenda Vesom Murom i ranije sa guvernerom Pensilvanije Džošom Šapirom.

Razgovori nisu bili samo o Trampu, kako navodi američki portal, diskutovalo se i o reformama u upravi, smanjenju birokratije, pomoći malim preduzećima, kao i pitanjima antisemitizma i Izraela.

Foto: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodaje se da strategija uključuje pripremu za moguće akcije Trampa protiv gradova, poput pretnji slanja vojske ili Nacionalne garde.

Mamdani želi da uči od iskusnih demokrata kako da efikasno reaguje na Trampove napade i planira da blisko sarađuje sa guvernerkom Njujorka Kejti Houkl.

Njegov timski rad i strategija se pažljivo posmatraju jer bi njegov uspeh ili neuspeh u Njujorku mogao imati šire posledice po Demokratsku partiju i buduće predsedničke izbore 2026. i 2028. godine.