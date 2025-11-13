NE ZNA SE UZROK

Ruski lovac Su-30 srušio se večeras u oblasti Karelija tokom trenažnog leta, blizu Petrozavodska, pri čemu su poginula oba pilota, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

"Avion se srušio u nenaseljenom području. Nije nosio municiju. Posada je poginula", navelo je rusko ministarstvo.

Su-30 je dvosedni višenamenski lovac generacije 4+.

Artur Parfeničkov, guverner republike Karelije, rekao je da su službe hitne pomoći stigle na mesto pada vojnog aviona u okrugu Prionješki.