NE ZNA SE UZROK
Ruski lovac Su-30 srušio se večeras u oblasti Karelija tokom trenažnog leta, blizu Petrozavodska, pri čemu su poginula oba pilota, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.
"Avion se srušio u nenaseljenom području. Nije nosio municiju. Posada je poginula", navelo je rusko ministarstvo.
Su-30 je dvosedni višenamenski lovac generacije 4+.
Artur Parfeničkov, guverner republike Karelije, rekao je da su službe hitne pomoći stigle na mesto pada vojnog aviona u okrugu Prionješki.
"Dobio sam informaciju o padu vojnog aviona u Prionješkom okrugu. Poslao sam službe hitne pomoći na mesto pada", naveo je Parfenčikov na Telegramu.
