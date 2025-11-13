Slušaj vest

Ruski lovac Su-30 srušio se večeras u oblasti Karelija tokom trenažnog leta, blizu Petrozavodska, pri čemu su poginula oba pilota, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

"Avion se srušio u nenaseljenom području. Nije nosio municiju. Posada je poginula", navelo je rusko ministarstvo.

Su-30 je dvosedni višenamenski lovac generacije 4+.

Artur Parfeničkov, guverner republike Karelije, rekao je da su službe hitne pomoći stigle na mesto pada vojnog aviona u okrugu Prionješki.

"Dobio sam informaciju o padu vojnog aviona u Prionješkom okrugu. Poslao sam službe hitne pomoći na mesto pada", naveo je Parfenčikov na Telegramu.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustiteHrvatskaPRVI PRIZORI SA MESTA NESREĆE GDE SE SRUŠIO AVION U HRVATSKOJ: Bio je u vlasništvu turskog ministartva poljoprivrede i šumarstva (FOTO)
Pad aviona
PlanetaRUSI O RUŠENJU NATO SUPER HERKULESA: Spekulacije vojnog Telegram kanala iz Rusije pominju eksploziju u letelici, prve fotografije sa mesta pada (FOTO)
profimedia0369907078-c130-hercules.jpg
PlanetaAVION UDARIO U ŽENU PRILIKOM SLETANJA! Nesvakidašnja avionska nesreća u Kaliforniji (VIDEO)
Avion Long Beach
PlanetaSRUŠIO SE BOING 747 PRI SLETANJU, PAO U MORE, IMA MRTVIH! STRAVIČNA TRAGEDIJA! Objavljeni zastrašujući snimci nesreće na aerodromu u Hong Kongu! (FOTO/VIDEO)
avion Boing izleteo sa piste Hong Kong (2).jpg