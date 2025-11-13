Slušaj vest

Dvoje dece iz Nemačke umrlo je od, kako se sumnja trovanja hranom, dok su bili na odmoru u Turskoj.

Kako je tursko Ministarstvo zdravlja objavilo u četvrtak, brat i sestra uzrasta 3 i 6 godina iz nemačko-turske porodice preminuli su u bolnici u Istanbulu.

Jeli dagnje i punjeni krompir

Portparol ministarstva rekao je da je pokrenuta istraga. Policija takođe istražuje. Prema turskom TV kanalu NTV, porodica, koja ima turske korene, je iz Nemačke i putovala je u Tursku na odmor.

Prema višestrukim medijskim izveštajima, Servet i Čigdem B, zajedno sa svojom decom, šestogodišnjim sinom i trogodišnjom ćerkom, jeli su dagnje i punjeni krompir od uličnog prodavca u popularnom turističkom okrugu Ortakoj u utorak.

Nekoliko sati kasnije, sva četvoro se žalilo na mučninu i jake bolove i odvedeni su u bolnicu.

Majka pronašla ćerku bez svesti

Nakon lečenja, porodica je otpuštena i prvobitno se vratila u hotel, izveštava Turkiš Post. Sledećeg jutra, majka je primetila da joj ćerka nepomično leži u krevetu. Bolničari su porodicu vratili u bolnicu. Tamo lekari nisu uspeli da spasu živote dvoje dece. Otac je intubiran, a majka je i dalje na intenzivnoj nezi, izveštava Turkiš Post.

Vlasti su pregledale ostatke obroka. Trenutno sumnjaju na trovanje hranom, a konačan rezultat se još uvek čeka. Prodavci u Ortakoju su takođe navodno ispitani.