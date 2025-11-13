EPIDEMIJA KOLERE U AFRICI NAJGORA U POSLEDNJIH 25 GODINA: Zaraženo 300.000 ljudi, umrlo najmanje 7.000!
Afrika se suočava sa najgorom epidemijom kolere u poslednjih 25 godina, saopštili su danas Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), navodeći loše vodovodne sisteme i sukobe kao glavne uzroke problema.
Afrički CDC je saopštio da je zabeležio skoro 300.000 potvrđenih i sumnjivih slučajeva kolere i više od 7.000 smrtnih slučajeva.
Podaci pokazuju da je broj slučajeva kolere u Africi porastao za više od 30 procenata prošle godine.
Angola i Burundi su poslednjih nedelja pogođeni porastom broja slučajeva kolere zbog nedostatka pristupa čistoj vodi, saopštio je Afrički CDC.
Situacija se poboljšala u Kongu, Južnom Sudanu i Somaliji.
Izgledi za područja pogođena sukobima ostaju zabrinjavajući, jer se bolest brzo širi u prenaseljenim kampovima i lošim sanitarnim uslovima.
