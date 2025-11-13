Slušaj vest

Ministarka unutrašnje bezbednosti SAD Kristi Noem objavila je večeras da će zaposleni u aviosaobraćaju, koji su tokom zatvaranja vlade pokazali "izuzetnu posvećenost" dobiti bonus ček od 10.000 dolara, a nekima je pred TV kamerama i uručila ček.

Noem je rekla da su bonus čekovi, pored njihovih zaostalih plata, namenjeni „za preuzimanje dodatnih smena i dolazak na posao svaki dan“. Bonus je najavila na konferenciji za novinare u Hjustonu, okružena agentima, i dodala da će slična priznanja dobiti i drugi širom zemlje.

„Nastavićemo da prepoznajemo zaposlene širom zemlje i posmatraćemo svakog TSA službenika koji je pomagao tokom zatvaranja vlade, i učinićemo sve što možemo da ih finansijski nagradimo bonus čekom kako bi oni i njihove porodice stajali na noge“, rekla je Noem.

Noem je dodala da je „desetine hiljada ljudi preuzelo odgovornost i nastavilo da služi“ tokom poslednjih šest nedelja.

Na pitanje da li se to odnosi na one koji nisu izostali s posla ili uzeli bolovanje, Noem je odgovorila: „To nisu nužno parametri.“

"Posmatraćemo svakog pojedinca koji je pokazao izuzetnu posvećenost u ovom periodu kada je bilo toliko teškoća", rekla je.

Avio-saobraćaj je poslednjih nedelja bio poremećen jer je Federalna uprava za avijaciju (FAA) ograničila letove zbog manjka kontrolora letenja, a dugi redovi na bezbednosnim kontrolama stvarali su zastoje na mnogim aerodromima.