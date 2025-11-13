Slušaj vest

Ministarka unutrašnje bezbednosti SAD Kristi Noem objavila je večeras da će zaposleni u aviosaobraćaju, koji su tokom zatvaranja vlade pokazali "izuzetnu posvećenost" dobiti bonus ček od 10.000 dolara, a nekima je pred TV kamerama i uručila ček.

Noem je rekla da su bonus čekovi, pored njihovih zaostalih plata, namenjeni „za preuzimanje dodatnih smena i dolazak na posao svaki dan“. Bonus je najavila na konferenciji za novinare u Hjustonu, okružena agentima, i dodala da će slična priznanja dobiti i drugi širom zemlje.

„Nastavićemo da prepoznajemo zaposlene širom zemlje i posmatraćemo svakog TSA službenika koji je pomagao tokom zatvaranja vlade, i učinićemo sve što možemo da ih finansijski nagradimo bonus čekom kako bi oni i njihove porodice stajali na noge“, rekla je Noem.

Noem je dodala da je „desetine hiljada ljudi preuzelo odgovornost i nastavilo da služi“ tokom poslednjih šest nedelja.

Na pitanje da li se to odnosi na one koji nisu izostali s posla ili uzeli bolovanje, Noem je odgovorila: „To nisu nužno parametri.“

"Posmatraćemo svakog pojedinca koji je pokazao izuzetnu posvećenost u ovom periodu kada je bilo toliko teškoća", rekla je.

Avio-saobraćaj je poslednjih nedelja bio poremećen jer je Federalna uprava za avijaciju (FAA) ograničila letove zbog manjka kontrolora letenja, a dugi redovi na bezbednosnim kontrolama stvarali su zastoje na mnogim aerodromima.

Predsednik SAD Tramp je u ponedeljak rekao da će kontrolori letenja koji su izostali s posla biti „značajno sankcionisani“. Takođe je rekao da će preporučiti bonuse od 10.000 dolara za one koji su nastavili da dolaze na posao, uprkos tome što nisu primali platu tokom zatvaranja vlade.

(Kurir.rs/CBS/P.V.)

