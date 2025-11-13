Slušaj vest

Savezna vlada SAD-a je ušla u tzv. “shutdown” ili prekid finansiranja 1. oktobra 2025. godine, jer Kongres nije usvojio potrebne zakone o budžetu da bi funkcije države bile u potpunosti finansirane. Oko 1,4 miliona federalnih službenika bilo je u proteklom periodu na neplaćenom odsustvu ili su radili bez plate.

Sporna je bila i nesaglasnost oko produžetka poreskih kredita i subvencija u okviru Obamacare-a zdravrstvenog osiguranje koje su tražile demokrate, dok su republikanci predlagali finansiranje bez tih dodataka.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je kratkoročni zakon kojim se ponovo pokreće funkcionisanje vlade. U obraćanju iz Ovalnog kabineta Tramp je rekao da će Vlada sada "nastaviti normalno delovanje" nakon što je "ljudima naneta tako velika šteta" zbog blokade koja je trajala 43 dana.

Gosti 'Usijanja' koji su govorili na ovu temu bili su Jasmina Andrić, urednica portala ,,Odbrana i bezbednost”, Marko Matić, politički analitičar i Emil Zoronjić, doktorant na Fakultetu političkih nauka.

- Sve ovo nam govori o podeljenosti američkog društva. Ekonomske posledice su rezultat svih ovih sukoba i postoji određena podeljenost SAD. Problem je što ekonomske posledice trpe građani i onda imate tu nestabilnost unutrašnju. Jedan Amerikanac ne želi da su mu obustavljeni letovi, da ne zna kada će da primi platu. Budžet je odobren do kraja januara tako da videćemo šta će biti - kaže Andrić.

Zoronjić tvrdi da je ova situacija i više nego očekivana, najavljivana u različitim formatima posebno od kada je Tramp stupio na vlast:

- Oni će se optuživati međusobno da su za ovo krivi jedni ili drugi ali činjenica je da ukoliko su Republikancima potrebni glasovi Demokrata za nešto kao što je ovde bio slučaj, onda je red da se nečemu izađe u susret. Ovo je privremeni budžet, kako bi se iz ovoga izašlo - kaže Zoronjić i dodaje:

- Tramp itekako izlazi u susret i imamo jednu politiku koja nije toliko tvrda, ne predstavlja stabilnost ali to ne treba ni očekivati. 50% Amerikanaca krivi Republikance za ovu blokadu, a 43% Republikanaca krivi Demokrate. I u SAD slede međuizbori, tako da ukoliko ovu krizu ne uspe da reši u narednih nekoliko meseci, neće dobro proći na tim međuizborima. Važno je da se demokratama izađe u susret kako bi država nastavila da funkcioniše.

Matić ističe da je većina ljudi verovala da će Tramp, pobedom, steći gotovo apsolutnu vlast i da Kongres neće blokirati nijednu njegovu odluku:

- Zakon o finansiranjuje je jedan od veoma komplikovanih. Prethodni najduži period je bio 2019. godine 35 dana i tad je Takođe bio Tramp na vlasti. On itekako treba da vodi računa o posebnim izborima za deo senata i kongresa koji se održavaju na svake dve godine. S obzirom na tanku većinu Republikanaca, oni veoma lako mogu da preokrenu da Tramp izgubi tu većinu - kaže Matić i dodaje:

- Šta će se dogoditi ako bude bio u manjini? Ovde je sada kritična situacija gde on pokazuje jedan oštar i tvrdokorans stav koji on pokazuje svojim unutrašnjim protivnicima. Takav stav je tvrđi nego na međunarodnom planu. On na međunarodnoj arizgubi poverenje onog čvrstog jezgra maga glasača, ali rizikuje da izgubi poverenje onih umerenijih glasača o čemu i svedoči anketa.

"Amerika ne zavisi od jednog čoveka"

Andrić dodaje da Amerika nastoji da zadrži sliku hegemona koju je do sada:

- Sada svedočimo tome da više ne postoji unipolaran svet. Protesti pogađaju i Ameriku. Ovde je moralo da dođe do poverenja. građani moraju ekonomski da se osete bezbednije da bi postojao mir. Što se tiče spoljnopolitičke orijentacije, Tramp ima drugačije metode i vizije u odnosu na Bajdenovu administraciju, ali ja sam duboko ubeđena da postoji duboka država u Americi koja kontroliše državu - kaže Andrić i dodaje:

- Jedna vele sila ne zavisi samo od jednog čoveka. On ima podršku i Kongresa i Senata ali ne mislim da je to samo zbog njegove ličnosti. Evo ko je bio vodeća sila u podršci Ukrajini, pa Sjedinjene Amerčke Države. Kako ako vi ne možete da rešavate sopstvene unutrašnje probleme možete da rešavate nama u Evropi.

Ambicije SAD po pitanju Venecuele

U međuvremenu Venecuela šalje odgovor na Trampove ofanzive protiv droge. Ministarstvo odbrane Venecuele najavilo je pokretanje masovnih vojnih vežbi širom zemlje, u koje je, prema izveštajima, uključeno oko 200.000 pripadnika vojske, kao odgovor na sve veću prisutnost američkih vojnih snaga u regionu. Američki nuklearni nosač aviona "USS Džerald Ford", najveći na svetu i najnapredniji u američkoj mornarici, ušao je juče u oblast Kariba i Latinske Amerike.

- Amerika je naprednija sa svojim sistemima naoružanja u odnosu na Venecuelu. Maduro je pozvao Rusiju, Kinu i Iran da mu pošalju pomoć. Rusija i Kina ne bi mogle da dostave pomoć Venecueli bez prihvatanja Americi. Činjenica je da su narko rute preusmerene i da uglavnom idu preko Venecuele. To su SAD dokazale i jasno detektovale. SAD pokazuje da su namere za Venecuelu usmerene na politički pritisak na Madura- ističe Matić.

