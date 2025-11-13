Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživeo je manju neprijatnost, kao i novinar britanskog Gardijana, jer im je usred intervjua nestala struja zbog žestokog ruskog napada!

Intervju je obavljen 8. novembra, a tog dana je Rusija lansirala više od 450 dronova i 45 raketa, onesposobivši svu državnu proizvodnju električne energije u centralnoj i istočnoj Ukrajini.

Tokom intervjua, kada su se svetla ugasila, predsednik Volodimir Zelenski je rekao britanskom novinaru:

"Vidite? Takav je život", i predložio da se intervju nastavi bez slušalica za prevod, koje takođe nisu radile bez struje.

Zbog stalnih ruskih napada na ključnu energetsku infrastrukturu, ukrajinski gradovi često ostaju bez strujem, a u mnogim slučajevima i bez vode i grejanja, na više sati, pa čak i dana.

Zelenski, a ni novinar Gardijana, nisu se uplašili u trenutku kada je nestala struja, već su sa osmehom nastavili da razgovaraju.

(Kurir.rs/United24Media/P.V.)

Ne propustitePlanetaMERC ZAMOLIO ZELENSKOG DA MANJE MLADIĆA DOLAZI U NEMAČKU: Neka ostanu u Ukrajini, gde treba da služe svojoj zemlji!
102 EPA Clemens Bilan.jpg
PlanetaZELENSKI NA PRVOJ LINIJI FRONTA: Posetio ukrajinske vojnike u Zaporoškoj oblasti! Poručuje im: OVAJ sektor bojišta je neophodno braniti! (VIDEO)
shutterstock_2208178135 copy.jpg
PlanetaMINISTAR SKLONJEN, BLISKI SARADNIK POBEGAO, OSTAO SAMO ZELENSKI! Velika afera u u nuklearnom sektoru Ukrajine, optužbe za korupciju ljudi bliskih predsedniku
Herman Glauščenko
PlanetaSABLASNO JEZIVO! UKRAJINA U MRKLOM MRAKU I HLADNOĆI! Stotine hiljada ljudi bez struje! "Ovo je bila jedna od najtežih noći" Zelenski se obratio naciji! (VIDEO)
x01 EPA Sergey Dolzhenko.jpg