Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživeo je manju neprijatnost, kao i novinar britanskog Gardijana, jer im je usred intervjua nestala struja zbog žestokog ruskog napada!

Intervju je obavljen 8. novembra, a tog dana je Rusija lansirala više od 450 dronova i 45 raketa, onesposobivši svu državnu proizvodnju električne energije u centralnoj i istočnoj Ukrajini.

Tokom intervjua, kada su se svetla ugasila, predsednik Volodimir Zelenski je rekao britanskom novinaru:

"Vidite? Takav je život", i predložio da se intervju nastavi bez slušalica za prevod, koje takođe nisu radile bez struje.

Zbog stalnih ruskih napada na ključnu energetsku infrastrukturu, ukrajinski gradovi često ostaju bez strujem, a u mnogim slučajevima i bez vode i grejanja, na više sati, pa čak i dana.