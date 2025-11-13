Slušaj vest

Naoružani specijalci upali su u kuću članova bande osumnjičene da je na prevaru uzimala novac od starijih osoba u Grčkoj. Operacija hapšenja sprovedena je u Atici i Korintu, a do sada je uhapšeno 40 osoba.

Prema informacijama iz istrage, neki od osumnjičenih primali su naređenja od ljudi koji su u zatvoru. Ova akcija razotkriva ozbiljan kriminalni lanac koji je obmanjivao starije osobe.

Više od 1000 prevara

Do sada je uhapšeno 40 osoba, a utvrđena je njihova umešanost u više od 1000 slučajeva prevara i krađa, pri čemu se procenjuje da su iznudili od građana novac i dragocenosti u vrednosti većoj od 7.600.000 evra.

Članovi bande koristili su lažne identitete kako bi stekli poverenje svojih žrtava. predstavljajući se kao službenici javnih institucija ili kompanija, koristeći ovu taktiku da bi starijim osobama uzimali novac i dragocenosti.

Predstavljali se kao radnici elektrodistribucije

Obično su se predstavljali kao radnici u HEDNO-u (Helenski operator distribucijske mreže za električnu energiju), tačnije kao knjigovođe ili šefovi ove kompanije. Njihova mreža bila je dobro organizovana, a neki od članova primali su direktne instrukcije iz zatvora.

- Ova operacija je rezultat dugotrajne istrage i saradnje između različitih sektora bezbednosti. Uspeli smo da identifikujemo ključne članove organizacije i prikupimo dokaze koji će pomoći u daljem procesu - rekao je portparol policije.