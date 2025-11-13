Slušaj vest

U Ljubljani je večeras došlo do incidenta, kada je vozača autobusa povredio muškarac (37).

Nakon napada počinilac je pobegao pešice, ali ga je policije ubrzo pronašla i privela.

U pitanju je 37-godišnjak, a neki mediji navode da je vozač autobusa poreklom iz BiH, tačnije iz Velike Kladuše.

Napad je izvršem oštrim predmetom, još se ne zna kojim.

"Vozač je prevezen u Klinički centar Ljubljana", navode mediji.

"Nakon napada svi raspoloživi policajci i kriminalistički inspektori uputili na mesto događaja", potvrdila je Policijska uprava Ljubljana za 24ur.

Područje je nadletao i helikopter. Tragali su za osumnjičenim starog 35 i 50 godina, visokim između 180 i 190 centimetara, sa plavom kosom i svetlom bradom. U trenutku napada nosio je crvenu jaknu.

Kriminalistički inspektori sada istražuju i prikupljaju informacije o svim okolnostima zločina. O svim nalazima će obavestiti nadležno državno tužilaštvo.