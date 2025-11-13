OZBILJAN NAPAD U LJUBLJANI: Vozač autobusa iz BiH teško povređen, ugrožen mu život (VIDEO, FOTO)
U Ljubljani je večeras došlo do incidenta, kada je vozača autobusa povredio muškarac (37).
Nakon napada počinilac je pobegao pešice, ali ga je policije ubrzo pronašla i privela.
U pitanju je 37-godišnjak, a neki mediji navode da je vozač autobusa poreklom iz BiH, tačnije iz Velike Kladuše.
Napad je izvršem oštrim predmetom, još se ne zna kojim.
"Vozač je prevezen u Klinički centar Ljubljana", navode mediji.
"Nakon napada svi raspoloživi policajci i kriminalistički inspektori uputili na mesto događaja", potvrdila je Policijska uprava Ljubljana za 24ur.
Područje je nadletao i helikopter. Tragali su za osumnjičenim starog 35 i 50 godina, visokim između 180 i 190 centimetara, sa plavom kosom i svetlom bradom. U trenutku napada nosio je crvenu jaknu.
Kriminalistički inspektori sada istražuju i prikupljaju informacije o svim okolnostima zločina. O svim nalazima će obavestiti nadležno državno tužilaštvo.
"Motiv dela i ostale okolnosti još nisu razjašnjene i predmet su istrage. Teško poveđeni vozač ostaje na lečenju u ljubljanskom UBKC-u, prema poslednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen", saopštila je slovenačka policija.
(Kurir.rs/Nezavisne)