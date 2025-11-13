Slušaj vest

Državni sekretar SAD Marko Rubio naložio je američkim diplomatama u inostranstvu da uzmu u obzir gojaznost, zajedno sa raznim hroničnim medicinskim stanjima, kao jedan od razloga za odbijanje viza, prema delovima dopisa koje je video Politiko.

Rubijevo uputstvo predstavlja relativno strogo tumačenje saveznog "pravila o javnom teretu".

To pravilo zabranjuje budućim imigrantima da uđu u zemlju ako se proceni da bi u budućnosti mogli da zahtevaju javnu pomoć, poput dodatne bezbednosne pomoći ili sredstava iz programa "Temporary Assistance for Needy Families".

"Samoodrživost je dugogodišnji princip američke imigracione politike, a osnov za odbijanje vize zbog javnog tereta deo je našeg imigracionog zakona već više od 100 godina", stoji u dopisu od 6. novembra.

Dopis navodi da gojaznost kod odraslih povećava rizik od stanja kao što su visok krvni pritisak, problemi sa disanjem, žučni kamenci i bolesti žučne kese, pozivajući se na Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), i dodaje da „sve to može zahtevati skupu, dugoročnu negu“.

Konzularnim službenicima se takođe nalaže da obrate pažnju na kardiovaskularne bolesti, rak i dijabetes.

Foto: Profimedia

Portparolka Bele kuće, Ana Keli, izjavila je da ovo uputstvo predstavlja proširenje napora administracije da se federalna potrošnja usmeri na američke građane.

"Već 100 godina, politika Stejt departmenta uključuje ovlašćenje da se odbiju podnosioci zahteva za vize koji bi mogli predstavljati finansijski teret za poreske obveznike - kao što su pojedinci koji bi tražili javno finansiranu zdravstvenu zaštitu u SAD i time dodatno opteretili zdravstvene resurse američkih građana“, rekla je ona.

"Administracija predsednika Donalda Trampa konačno u potpunosti sprovodi ovu politiku i stavlja Amerikance na prvo mesto."

Tramp je, od kada se vratio u Belu kuću u januaru, nastojao da značajno smanji i legalnu i ilegalnu imigraciju u SAD.