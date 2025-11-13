Slušaj vest

Šesnaestogodišnji tinejdžer zapalio je bioskop u tržnom centru na severu Moskve, saopštilo je u četvrtak moskovsko tužilaštvo.

"Prema preliminarnim informacijama, šesnaestogodišnji tinejdžer, prateći telefonska uputstva nepoznatih osoba, uneo je kanister sa zapaljivom tečnošću u bioskop i zapalio ga", navodi se u saopštenju.

Nadzorna agencija napominje da u incidentu nije bilo žrtava u severnom delu Moskve.

Savelovska međuokružna tužilaštva preuzela je kontrolu nad utvrđivanjem svih okolnosti incidenta.

Portparolka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova Irina Volk je, sa svoje strane, izvestila da se incident dogodio u tržnom centru „Avijapark“.

„Moje kolege iz prestoničkih policija istražuju okolnosti incidenta u bioskopu koji se nalazi u tržnom centru Avipark. Policija je večeras dobila prijavu da je tokom projekcije tinejdžer prosuo zapaljivu tečnost i zapalio je. Srećom, niko nije povređen. Nekoliko sedišta je oštećeno. Požar je brzo ugašen“, napisala je Volk na Telegramu.

Prema izveštaju, policajci su odveli mladića u Horoševski okružni odsek Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u Moskvi, gde se utvrđuju motivi njegovih postupaka.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

