TINEJDŽER (16) U MOSKVI ZAPALIO BIOSKOP! Pratio instrukcije nepoznatih osoba preko telefona, a onda je samo bacio šibicu! (VIDEO)
Šesnaestogodišnji tinejdžer zapalio je bioskop u tržnom centru na severu Moskve, saopštilo je u četvrtak moskovsko tužilaštvo.
"Prema preliminarnim informacijama, šesnaestogodišnji tinejdžer, prateći telefonska uputstva nepoznatih osoba, uneo je kanister sa zapaljivom tečnošću u bioskop i zapalio ga", navodi se u saopštenju.
Nadzorna agencija napominje da u incidentu nije bilo žrtava u severnom delu Moskve.
Savelovska međuokružna tužilaštva preuzela je kontrolu nad utvrđivanjem svih okolnosti incidenta.
Portparolka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova Irina Volk je, sa svoje strane, izvestila da se incident dogodio u tržnom centru „Avijapark“.
„Moje kolege iz prestoničkih policija istražuju okolnosti incidenta u bioskopu koji se nalazi u tržnom centru Avipark. Policija je večeras dobila prijavu da je tokom projekcije tinejdžer prosuo zapaljivu tečnost i zapalio je. Srećom, niko nije povređen. Nekoliko sedišta je oštećeno. Požar je brzo ugašen“, napisala je Volk na Telegramu.
Prema izveštaju, policajci su odveli mladića u Horoševski okružni odsek Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u Moskvi, gde se utvrđuju motivi njegovih postupaka.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)