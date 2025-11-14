novi rat samo što nije počeo

Sjedinjene Američke Države pokreću vojnu operaciju pod nazivom "Southern Spear" ("Južno koplje") usmerenu protiv "narko-terorista" na području zapadne hemisfere, saopštio je američki ministar rata Pit Hegset.

On je najavio da će nova operacija biti usmerena na delovanje protiv "narko-terorista" u zemljama Centralne i Južne Amerike, kao i Kariba.

- Danas objavljujem Operaciju SOUTHERN SPEAR - napisao je Hegset na platformi "Iks".

- Pod vođstvom Združene radne grupe Southern Spear i Komande za Jug (@SOUTHCOM), ova misija brani našu zemlju, uklanja narko-teroriste iz naše hemisfere i štiti našu domovinu od droga koje ubijaju naše ljude - dodao je.

Uloga SOUTHCOM-a

Komanda za Jug (SOUTHCOM) jedna je od jedanaest združenih borbenih komandi američke vojske, zadužena za planiranje operacija, bezbednosnu saradnju i reagovanje u vanrednim situacijama u 31 državi Centralne Amerike, Južne Amerike i Kariba.

Kampanja SAD protiv trgovine drogom i masovno vojno prisustvo u regionu

U utorak je američki nosač aviona "Džerald Ford", najveći na svetu, stigao u vode Kariba i Latinske Amerike, dodatno pojačavši već masivno vojno prisustvo SAD u regionu.

Vašington je saopštio da je cilj ovog raspoređivanja kontrola transnacionalnih kriminalnih bandi i zaštita SAD od ilegalnih droga.

Napadi na navodne "narko-brodove"

U okviru kampanje protiv trgovine drogom, SAD su izvele više napada na plovila u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, tvrdeći da su u pitanju "brodovi sa drogom". U tim napadima je poginulo nekoliko desetina ljudi.

Rastu tenzije između SAD i Venecuele

Američka operacija dodatno je pogoršala odnose sa Venecuelom, za koju Vašington tvrdi da je povezana sa mrežama krijumčara. Predsednik VenecueleNikolas Maduro odbacio je optužbe, tvrdeći da SAD "fabrikuju novi rat".

Maduro tvrdi da je gomilanje američke vojske u regionu zapravo pokušaj da ga svrgnu sa vlasti. Prema njegovim rečima, američko vojno raspoređivanje predstavlja "najveću pretnju sa kojom se naš kontinent suočio u poslednjih 100 godina".

- Pošto ne mogu da tvrde da skrivamo biološko ili hemijsko oružje, izmišljaju bizaran narativ - rekao je Maduro, koga Vašington optužuje za trgovinu drogom.

Najava operacije "Southern Spear" dolazi u trenutku kada se očekuje da će "Džerald Ford", najnapredniji američki nosač aviona, stići do obala Venecuele u roku od nekoliko dana, što je opisano kao izvanredna demonstracija američke vojne moći kakva u Južnoj Americi nije viđena generacijama.

Venecuela mobilisala skoro 200.000 vojnika







Ministarstvo odbrane Venecuele saopštilo je ranije ove nedelje da je skoro 200.000 vojnika mobilisano za dvodnevnu vojnu vežbu radi poboljšanja spremnosti zemlje da odgovori na "imperijalističku pretnju" koju predstavlja rastuće američko vojno prisustvo.

Venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino Lopezizjavio je u utorak uveče da je raspoređivanje američke vojske u Karibima "vulgaran napad na suverenitet i mir" ne samo Venecuele, već celog regiona.

Analitičari: Nosač aviona nema veze sa borbom protiv droge

Elizabet Dikinson, viša analitičarka Međunarodne krizne grupe za region Anda, izjavila je za agenciju AP da "nosač aviona ne donosi ništa što bi bilo od koristi u borbi protiv trgovine drogom" u regionu.