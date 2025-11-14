Slušaj vest

Brajan Frederik Dženings (66), osuđen za ubistvo šestogodišnje Rebeke Kunaš 1979. godine, pogubljen je sinoć u državnom zatvoru Floride u blizini Starka, čime je izvršeno rekordno 16. pogubljenje u Floridi ove godine.

Dženings je proglašen mrtvim u 18.20 časova nakon što mu je data smrtonosna injekcija, preneo je AP.

Dženings, bivši marinac, dobio je smrtnu kaznu zbog otmice, silovanja i ubistva devojčice koja je odvedena iz svoje spavaće sobe dok su joj roditelji bili u drugoj prostoriji.

Prema sudskim zapisima, devojčica je udavljena u kanalu, a telo je pronađeno istog dana.

Dženings je identifikovan na osnovu opisa svedoka, otisaka stopala i otisaka prstiju na oknu prozora, a uhapšen je nekoliko sati nakon zločina po zbog saobraćajnog prekršaja.

Na pitanje da li ima poslednju izjavu, odgovorio je da nema.

Dženings je tri puta osuđen na smrt - prvobitne dve presude su poništene, dok je treća, izrečena 1986. godine, ostala na snazi.

Guverner Ron DeSantis, koji je potpisao smrtnu presudu, naredio je više pogubljenja ove godine nego bilo koji drugi guverner Floride od 1976.

Prethodni rekord iznosio je osam pogubljenja u jednoj godini.

Dodatna pogubljenja zakazana su za 20. novembar i 9. decembar, što bi ukupan broj moglo da poveća na 18.

Ove godine u SAD su izvršena 42 sudska pogubljenja, prema podacima Centra za informacije o smrtnoj kazni.