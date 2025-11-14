Slušaj vest

Devojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat. Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili lekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je devojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Majka devojčice očajna je nakon smrti ćerke i teško pronalazi reči kojim bi opisala tragediju.

"Došla je u 17.06 kod zubara, u 17.30 je prestala da diše. Posle sat vremena su me obavestili, a hitna pomoć je došla posle sat i po. Bili su uplašeni i to je normalno, razumem, pokušali su da je reanimiraju. Možda da je hitna došla ranije, ne znam...", rekla je neutešna majka.

Roditelji su ćerku odveli u stomatološku kliniku u centru prestonice kako bi joj izlečili dva karijesa. Naizgled jednostavan postupak, ali izveden pod intravenskom sedacijom.

Ubrzo nakon toga, devojčica je doživela kardiopulmonalni zastoj. Dva sata su stomatolozi i osoblje hitne pomoći pokušavali da je reanimiraju. Dva puta je dete vraćeno u život, ali je, nažalost, ponovo doživelo srčani zastoj. Smrt je proglašena oko 20.15 časova.

Zubarska ordinacija Foto: Shutterstock

Roditelji su u sredu odveli devojčicu na analize, a rezultati su ukazivali na probleme sa jetrom.

"Uradili smo neke analize, jer smo znali da mora na stomatološku intervenciju. Moja žena je rezultate poslala zubaru i rekla da su joj neke vrednosti jetre šest puta veće od zakonske granice. Rekla joj je da je u redu, da može da dođe, da to ni na koji način ne utiče na te više vrednosti. Moja žena ima poruke sa doktorom na WhatsApp-u, gde je rekla da bi bilo bolje da se promeni termin, a doktor je rekao ne, da dođe i da je u redu", rekao je otac devojčice.

Istražitelji su zaplenili nekoliko dokumenata iz klinike koji bi mogli biti korisni u istrazi. Dva lekara su odvedena na ispitivanje. Nakon višečasovnog ispitivanja, pušteni su.

Ispitivanje će se nastaviti u narednom periodu, a tužioci pokušavaju da utvrde tačan uzrok smrti devojčice kod zubara.

Ubrzo nakon smrti deteta, stigla je reakcija iz stomatološke klinike.

"U poslednjih 11 godina rada, naša klinika je uspešno izvršila više od 1.700 sličnih procedura duboke sedacije, sa istim posvećenim i kvalifikovanim timom, bez ikakvog prethodnog incidenta", navodi se u saopštenju klinike.

Očekuje se da će Kontrolno telo Ministarstva zdravlja danas izvršiti inspekciju klinike.