Slušaj vest

Guverner Oklahome Kevin Stit zvanično je juče pomilovao Tremena Vuda (46), koji je bio osuđen na smrt, neposredno pre nego što je trebalo da primi smrtonosnu injekciju, prenosi AP.

To je tek drugi put da je republikanski guverner odobrio pomilovanje, tokom svojih skoro sedam godina na funkciji.

- Nakon temeljnog pregleda činjenica i molitvenog razmatranja, odlučio sam da prihvatim preporuku Odbora za pomilovanje i uslovni otpust da se Tremenu Vudu preinači kazna u doživotni zatvor bez uslovnog otpusta - objavio je Stit.

Vud je trebalo da bude pogubljen zbog svoje uloge u ubistvu poljoprivrednog radnika iz Montane Ronija Vipfa (19), tokom pokušaja pljačke hotela u severnom delu Oklahoma Sitija 2002. godine, a on je u svojim iskazima negirao da je odgovoran za Vipfovu smrt.

- Ova akcija odražava istu kaznu koju je njegov brat dobio za ubistvo nevinog mladića, i osigurava strogu kaznu koja zauvek drži nasilnog prestupnika podalje od ulica - rekao je guverner.

U svojoj izvršnoj naredbi, kojom se preinačuje Vudova kazna, Stit je kazao da on neće imati pravo da podnese zahtev za preinačenje kazne, pomilovanje ili uslovni otpust, niti da bude razmatran za to do kraja života.

Stit je ranije pomilovao osuđenika na smrt Džulijusa Džonsa 2021. godine, ali je odbio preporuke za pomilovanje u četiri druga slučaja.