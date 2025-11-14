Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je da je zgrada Ambasade Azerbejdžana u Kijevu oštećena nakon ruskog napada dronovima i projektilima u ranim jutarnjim satima 14. novembra.

On je naveo da je krhotina rakete Iskanderpogodila zgradu diplomatske misije ove zemlje. Zelenski je dodao da je napad namerno izveden tako da izazove što veću štetu civilima i kritičnoj infrastrukturi, pri čemu je Kijev bio glavna meta noćnog udara.

Masovni noćni napad na Kijev

Tokom noći između 13. i 14. novembra, Kijev je bio izložen masovnom ruskom vazdušnom napadu koji je uključivao dronove, krstareće rakete i balističke projektile.

Napad se dogodio usred noći i izazvao je velika razaranja širom prestonice i na desnoj i na levoj obali Dnjepra.

Šef Kijevske gradske vojne administracije, Timir Tkačenko, potvrdio je da su četiri osobe poginule, a 27 povređeno.

Požari i spasilačke operacije

Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je više od 40 stanovnika spaseno nakon što su udari dronova izazvali požare u nekoliko višespratnica. U okrugu Podil, u napadu je pogođen soliter na 15. spratu.

U Svjatošinu je izbio požar u stambenoj zgradi od 22 sprata, kod 19. sprata.

Slični napadi na stambene zgrade prijavljeni su i u drugim delovima grada, što ukazuje da je napad direktno ciljao civilna područja. Mnogi stanovi su teško oštećeni ili potpuno uništeni.