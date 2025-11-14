BIZNISMEN MINDIČ BIO PRODUCENT ŠOU PROGRAMA UKRAJINSKOG PREDSEDNIKA DOK JE OVAJ JOŠ BIO SAMO KOMIČAR

Timur Mindič, ukrajinski biznismen koji je pobegao u inostranstvo neposredno pred planirano hapšenje u antikorupcijskoj aferi koja trese tu zemlju, uzimao je 10-15 odsto od svakog ugovora koji je Ukrajina sklapala u oblasti energetike i na osnovu tog mita zaradio 86 miliona evra.

Ključni čovek u istrazi, koju je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) nazvao "Operacija Mida" pošto je Mindič poput mitskog kralja "pretvarao" u zlato sve čega se dotakao, po nepotvrđenim informacijama nalazi se sada u Izraelu.

Ovaj 46-godišnjak iz grada Dnjipra i bliski saradnik predsednika Volodimira Zelenskog, napustio je zemlju u ponedeljak iako mu je po ukrajiskom zakonu tokom ratnog stanja to bilo zabranjeno, jer je kao i svi muškarci u toj zemlji morao da bude spreman da se odazove vojnom pozivu i ode na front.

Korijere dela sera otkriva da su istražitelji u Mindičevoj kući pronašli neke neverovatne stvari.

U kupatilu je Mindič imao WC šolju i bide od čistog zlata, a sudeći prema fotografiji od plemenitog metala je mehanizam za puštanje vode, četka za čišćenje, kao i držač za toalet papir.

Pored toga, u kredencu u Mindičevoj kuhinji proneđene su i kesec pune novčanica, ali ne ukrajinskih hrivni, već banknota od 200 evra.

WC šolja i bide od čistog zlata u kući Timura Mindiča Foto: Printscreen

Istragom je utvrđeno da je Zelenski nedavno boravio u toj kući, odnosno da je tu 2021. godine prema istim izvorima slavio i rođendan.

Italijanski list navodi da je Mindič dugo vremena bio pod zaštitom Ihora Kolomojskog, kralja ukrajinskih oligarha koji je od 2023. u zatvoru zbog pranja novca.

Mindičevi poslovi su se protezali od veštačkog đubvriva do dijamanata, od finansijskih usluga do nekretnina, od energetike do medija.

Zelenski sada mora brzo da se ratosilja veza sa Mindičem, koji je kao vlasnik producentske kuće "Kvartal 95" sve do 2019. i pobede njegovog prijatelja na predsedničkim izborima producirao šou program tada najpoznatijeg ukrajinskog komičara.

1/3 Vidi galeriju Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: Screenshot YT

Navodno je upravo Mindič bio taj koji je budućeg predsednika Ukrajine upoznao sa milijarderom Kolomojskim, koji je zatim postao jedan od finansijera predizborne kampanje Zelenskog pre šest godina.

Prema nalazima istrage Mindič je "kontrolisao akumulaciju, distribuciju i pranje novca stečenog na nelegalan način u energetskom sektoru" u zemlji koja je izložena svakodnevnim ruskim vazdušnim napadima zbog kojih su nestanci struje uobičajena pojava.

Sve to zahvaljujući "prijateljskim vezama" sa bivšim komičarem koji je Mindiču dugovao za to što je postao slavan, pa je bilo dovoljno pomenti samo ime Zelenskog da se posao završi.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Navodi se da su, zahvaljujući Mindiču, važne funkcije u vladama obavljali njegovi ljudi - sada već bivši ministar pravde Herman Haluščenko i nekadašnji premijer Oleksij Černišov, koji je u junu smenjen zbog korupcije.

Uticaj Mindiča na ukrajinsku politiku bio je toliki da je, prema izvorima Kijev indipendenta, stajao iza letošnjeg plana vlade u Kijevu da ukine ovlašćenja NABU, pošto je antikorupcijski biro još od avgusta 2024. vodio istragu upravo o njemu.

1/8 Vidi galeriju Protesti u Ukrajini zbog zakona koji slabi antikorupcijske institucije Foto: Patryk Jaracz / Zuma Press / Profimedia, Jaracz/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

U junu ove godine uhapšen je njegov rođak Leonid Mindič, koji je pokušao beg u inostranstvo sa 14 miliona evra izvučenih energetske kompanije iz Harkova.

Timurovo bekstvo je, za razliku od rođakovog, bilo uspešno, a prema izvorima Ukrajinske pravde ključnu ulogu u tome odigrao je Andrij Sinjuk, zamenik direktora specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije.

1/11 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog zakona predsednika Volodimira Zelenskog koji ograničava ovlašćenja antikorupcijskih agencija Foto: MYKOLA TYS/EPA

Sinjuk je snimljen na sastanku s advokatom koji je potom otišao u Mindičevu kuću obavestio klijenta da mu se sprema hapšenje.