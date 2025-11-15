Slušaj vest

Eksplozija mu je otkinula nekoliko prstiju, i hitno je prebačen u Dečiji klinički centar Rošal, gde je operisan čak sedam sati.

Dečak je išao na trening kada je na ulici ugledao paketić umotan u novčanicu. Posegnuo je za njim i baš kada je hteo da uzme novac, dogodila se eksplozija toliko jaka da su je čuli i stanari okolnih zgrada.

Mrlje od krvi su vidljive svuda na mestu incidenta - na travi, na pešačkom prelazu, pa čak i na igralištu.

Nakon istrage je utvrđeno da je u novčanicu bila umotana improvizovana eksplozivna naprava, koja je bila "zamaskirana" kao alat. Gvozdena cev prečnika dva i po centimetra bila je napunjena eksplozivom i šrapnelima, a zatim zapečaćena.

Stručnjaci kažu da je improvizovana eksplozivna naprava bila dizajnirana da nanese maksimalnu štetu žrtvi.

Eksplozija je malenom Glebu otkinula nekoliko prstiju. Posle sedmočasovne operacije, dečak se odmara u bolnici i skuplja snagu pre daljeg lečenja.

Lekari čine sve što je moguće da sačuvaju funkcionalnost njegovih ruku.

1/6 Vidi galeriju Dečaku u Moskvi bomba raznela ruku na ulici Foto: Printscreen/TV Zvezda

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je Gleb hrabro prihvatio ono što mu se dogodilo, čak je i tešio majku pre operacije.

Tokom celog dana, službenici Istražnog komiteta radili su na mestu eksplozije, prikupljajući dokaze. Koristili su detektor metala da provere da li ima drugih opasnih predmeta u blizini.

Narednih dana ljudi su nastavili da prijavljuju pronalaženje sličnih sumnjivih paketa u okolini Moskve. Svežanj novca umotan u ukrasnu traku pronađen je u Mitinu, a novčanica od 10 rubalja u Petrovsko-Razumovskom prolazu i Nižegorodskoj ulici. Službe hitne pomoći potvrdile su da ne predstavljaju pretnju.

Doktorka Tatjana Šapovalenko je rekla da je dečaka operisao tim traumatoloških hirurga, uključujući specijalistu za traumu šake, i da se nakon operacije probudio u stabilnom stanju.

- Prebačen je na odeljenje. I nakon što se odmorio, mogao je da komunicira i razgovara sa nama - rekla je glavna lekarka.

Šapovalenkova je naglasila da su povrede teške. Desna ruka je posebno oštećena. Dete je zadobilo posekotine mekog tkiva i nekoliko otkinutih prstiju.

- Učinićemo sve što možemo da ove rane što brže zarastu. Drugo, razmislićemo o tome kako da vratimo što više funkcija njegovoj desnoj ruci - objasnila je lekarka.

Šapovalenkova je dodala da se dečak "oseća dobro". Međutim, doživeo je "ekstremni stres", zbog čega će, nakon što se odmori, biti pozvani psiholozi da rade sa njim.

U lečenje će biti uključeni i drugi specijalisti za rehabilitaciju iz Centra Rošal. Glavni lekar je zaključio da su sada najvažnije "previjanje i zarastanje rana.

Dečji ombudsman za Moskovsku oblast, Ksenija Mišonova, zamolila je roditelje da svojoj deci objasne opasnosti takve situacije. Strogo pravilo bezbednosti je da se ništa ne dira ili ne podiže sa zemlje, napomenula je ona.