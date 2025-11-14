Slušaj vest

Takmičenje za Mis Rusije je održano u martu 2011. i učestvovalo je 10 finalistkinja. Alisa Harčeva, koju je Vladimir Putin upoznao zahvaljujući erotskom kalendaru napravljenom za njegov rođendan, predstavljala je grad Koroljov, nedaleko Moskve.

Prošla je sve etape - reviju u večernjoj haljini i kupaćem kostimu, kao i razgovor sa žirijem.

Niz zgodnih "slučajnosti"



Na pitanje kako bi potrošila 6,5 miliona dolara, odgovorila je da bi deo dala roditeljima, bratu i prijateljicama, zatim kupila nove jakne za svoje pse i, na kraju, deo uložila u biznis.

Kada su je pitali ko bi prema njenom mišljenju trebalo da pobedi, izabrala je predstavnicu Krasnojarska Anastasiju Mašukovu.

Mašukova je, slučajno ili ne, na kraju postala prva pratilja, dok je titulu osvojila Natalija Gantimurova iz Moskve. Nimalo slučajno, jer je rođaka lokalnog političkog moćnika. Harčeva nije osvojila nagradu, ali je tvrdila da nije razočarana.

- Moj cilj je da otkrijem sebe iz novog ugla i da se vratim u formu - izjavila je tada Alisa Harčeva.

Snimala erotski kalendar za Putinov 58. rođendan

Harčeva je upoznala Vladimira Putina krajem 2010. godine, dok je bila maloletna. Sa 17 godina učestvovala je u snimanju erotskog kalendara omladinskog pokreta Naši, kao poklon za Putinov 58. rođendan.

U "poklonu" je učestvovalo 12 devojaka, uglavnom studentkinja novinarstva sa Moskovskog državnog univerziteta. Alisa je bila jedina koja te godine nije položila ispite i prekinula je studije.

Njena fotografija u kalendaru, uz natpis "Vladimire Vladimiroviču, vi ste najbolji!", navodno je privukla pažnju tadašnjeg premijera (Putin je tada bio između predsedničkih mandata). Ubrzo je pozvana u njegovu rezidenciju, gde se s njim redovno viđala oko godinu dana, u periodu koji se poklapao sa odlascima Aline Kabajeve iz iste rezidencije.

Alina Kabajeva je tada već bila glavna Putinova intimna partnerka.

Po završetku veze, Harčeva je, opet slučajno ili ne, upisala prestižni moskovski univerzitet, dobila stan u Moskvi i postala suvlasnica solarijuma. Njen otac i danas prima isplate od kompanije koja je izdala pomenuti kalendar.

Podsetimo, Roman Badanjin (46) i Mihail Rubin (42), autori knjige "Car lično: Kako nas je Vladimir Putin prevario", izazvali su veliku pometnju svojim najnovijim delom o čemu je pisao Kurir.

U šokantnoj knjizi tvrde da je ruski predsednik imao tajnu aferu sa tada sedamnaestogodišnjom Alisom Harčevom, koja je pozirala za erotski kalendar, a takođe opisuju i njegovog oca, Vladimira Spiridonoviča Putina, kao nasilnika koji je navodno izbio ženi oko vilama.

