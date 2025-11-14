Slušaj vest

U Pakistanu su uhapšena četiri člana terorističke ćelije sa sedištem u Avganistanu, povezanih sa samoubilačkim bombaškim napadom ranije ove nedelje u Islamabadu, u kojem je poginulo 12 ljudi.

"Četiri člana pakistanskih talibana umešanih u napad su uhapšena", saopštila je pakistanska vlada.

"Komanda sa sedištem u Avganistanu usmeravala je i vodila ćeliju u svim fazama" napada, dodaje se u saopštenju.

U prvom napadu na glavni grad Islamabad u poslednje tri godine, bombaš samoubica je u utorak detonirao eksploziv nedaleko od policijskog vozila, ispred kapije okružnog suda.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif okrivio je Indiju za taj napad.