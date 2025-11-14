U Pakistanu uhapšena 4 člana terorističke ćelije talibana, komanda sa sedištem u Avganistanu "usmeravala i vodila ih u svim fazama" napada u Islamabadu u kojem je ubijeno 12 ljudi
U NAPADU POGINULO 12 LJUDI
UHAPŠENI TERORISTI U PAKISTANU NAKON POKOLJA U GLAVNOM GRADU! Sva četvorica pripadaju ćeliji talibana čije je sedište u Avganistanu (FOTO)
U Pakistanu su uhapšena četiri člana terorističke ćelije sa sedištem u Avganistanu, povezanih sa samoubilačkim bombaškim napadom ranije ove nedelje u Islamabadu, u kojem je poginulo 12 ljudi.
"Četiri člana pakistanskih talibana umešanih u napad su uhapšena", saopštila je pakistanska vlada.
"Komanda sa sedištem u Avganistanu usmeravala je i vodila ćeliju u svim fazama" napada, dodaje se u saopštenju.
Napad u Pakistanu Foto: FAYYAZ AHMED/EPA, Arshad Butt/AP
U prvom napadu na glavni grad Islamabad u poslednje tri godine, bombaš samoubica je u utorak detonirao eksploziv nedaleko od policijskog vozila, ispred kapije okružnog suda.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif okrivio je Indiju za taj napad.
(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)
