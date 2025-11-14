Slušaj vest

Serija eksplozija potresla je ruski lučki grad Novorosijsk, izazvavši velike požare na naftnom terminalu Šešharis i navodno pogodivši lokalnu bazu protivvazdušne odbrane, prema snimcima koje je 14. novembra podelio monitoring kanal Exilenova+.

Prema rečima lokalnih stanovnika, napad je počeo ubrzo nakon ponoći, a snažne detonacije odjekivale su gradom i okolnim područjima.

Satelitski podaci iz NASA-inog FIRMS sistema za praćenje požara kasnije su potvrdili više žarišta koja odgovaraju velikim požarima u tom regionu.

Regionalne vlasti Krasnodarskog kraja potvrdile su "oštećenje skladišta nafte" u okviru pretakališta Šešharis - jednog od strateški najvažnijih izvoznih terminala Rusije, kojim upravlja Transnjeft.

Takođe je saopšteno da je jedan civilni brod u luci pretrpeo manja oštećenja.

Mete: Terminal Šešharis i položaji PVO

Izvor CyberBoroshno saopštio je da su dronovi pogodili i položaj raketnih sistema S-300/400 koji pripadaju 1537. puku ruske protivvazdušne odbrane.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju ogromnu vatrenu kuglu i visoki stub plamena koji se uzdiže iznad luke.

Obustavljeni letovi i ruske tvrdnje o presretanju dronova

Usred haosa tokom noći, letovi na obližnjim aerodromima u Krasnodaru i Gelendžiku bili su privremeno obustavljeni.

Do jutra, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice PVO presrele 66 ukrajinskih dronova širom Krasnodarske oblasti - tvrdnja koja, kao i obično, nije mogla biti nezavisno potvrđena.

Zašto je terminal Šešharis strateški važan

Terminal Šešharis dugo se smatra ključnom tačkom ruske izvozne infrastrukture. Svako ometanje rada terminala može da izazove zastoje u isporukama sirove nafte na globalna tržišta, jer objekat opslužuje naftu sa više polja i naftovoda koji se ulivaju u crnomorsku mrežu.

Ukrajina potvrđuje upotrebu novih domaćih dugometnih sistema

Ranije je Generalštab Ukrajine prvi put zvanično potvrdio upotrebu domaće proizvedenih dugometnih sredstava "Flamingo" i "Bars" tokom koordinisanih noćnih udara na rusku vojnu infrastrukturu na Krimu, u Zaporožjui na više lokacija unutar Rusije.