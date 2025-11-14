BILI NA ŠESTOMESEČNOJ MISIJI

Trojica kineskih astronauta vratila su se danas sa svemirske stanice svoje zemlje nakon što su, zbog oštećenja kapsule, za više od nedelju dana, odložili povratak.

Kineska agencija za svemirske letove sa ljudskom posadom saopštila je da je tim astronauta iz misije Šendžou-20 napustio prvobitnu letelicu, i vratio se letelicom Šendžou-21, koja je na kinesku svemirsku stanicu Tijengong prevezla njihovu zamenu.

Kapsula sa astronautima sletela je u pustinji Gobi na severu Kine.

Astronauti su bili na šestomesečnoj rotaciji i trebalo je da se vrate 5. novembra, ali su povratak odložili jer im je prozor na kaspuli bio oštećen, najverovatnije zbog udarca svemirskog otpada.

To su uglavnom sitni delovi veštačkih satelita i drugih svemirskih letelica u Zemljinoj orbiti, koji se kreću brže od metka.

Kineski svemirski program, kojim upravlja vojska, napreduje stabilno od početka 2003. godine.

Svoju svemirsku stanicu Kina je izgradila nakon što je isključena iz Međunarodne svemirske stanice, zbog zabrinutosti SAD za nacionalnu bezbednost.

Cilj Kine je da do 2030. godine njeni astronauti kroče na Mesec.