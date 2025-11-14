Slušaj vest

Osamdesetogodišnja putnica sa kruzera pronađena je mrtva na ostrvu Velikog koralnog grebena, dan nakon što ju je posada broda slučajno ostavila tamo, piše AP.

Njena ćerka, Ketrin Ris, je nedavno optužila kompaniju "Koral ekspedišens" za "nebrigu i nedostatak zdravog razuma" jer je ostavila njenu majku, Suzan Ris, da umre sama.

Planirana šetnja pretvorila se u tragediju

Suzan Ris, stanovnica Sidneja, bila je na drugom danu krstarenja kruzerom oko Australijekada je sišla sa broda "Koral advenčurer" na ostrvo Guštera (Lizard). Planirala je da se sa drugim putnicima popne do vidikovca na brdu.

Brod je napustio ostrvo oko pet sati pre nego što je posada prijavila njen nestanak, saopštili su zvaničnici.

Ketrin Ris kaže da je "zgranuta što je brod napustio ostrvo nakon organizovanog izleta, bez moje mame".

Prema informacijama koje su im pružene, bio je izuzetno vreo dan, a Suzan se tokom uspona osećala loše. Zamoljena je da se sama vrati nazad, bez pratnje.

Brod je zatim otplovio, navodno bez provere broja putnika. U tom trenutku, ili ubrzo nakon toga, Suzan je preminula – sama, navodi ćerka.

Telo pronađeno u blizini staze - moguće da je pala

Posada helikoptera za potragu pronašla je njeno telo sledećeg dana, oko 50 metara od staze koja vodi ka vidikovcu. Prema pisanju lista "Australijen", izgleda da je pala sa litice ili strme padine.

Ketrin Ris je izrazila nadu da će istraga "utvrditi šta je kompanija trebalo da uradi kako bi spasila život moje majke".

Kompanija izražava saučešće, istraga je u toku

Direktor "Koral ekspedišensa", Mark Fifild, rekao je da kompanija u potpunosti sarađuje sa istražiteljima i da ne može komentarisati situaciju dok je istraga u toku.

- Izrazili smo iskreno saučešće porodici Ris i duboko žalimo što se ovo dogodilo - naveo je Fifild.

Australijska pomorska bezbednosna uprava istražuje zašto Suzan Ris nije evidentirana prilikom ukrcavanja putnika sa ostrva na brod. Tragediju takođe istražuje i inspekcija za bezbednost na radu.

prvi put je primećeno da je Suzan nestala kada se nije pojavila u trpezariji tokom večere. Kruzer se vratio na ostrvo Guštera u ranim jutarnjim satima idućeg dana.

Podsećanje na ranije slične tragedije

Australijski bezbednosni standardi za turizam na Velikom koralnom grebenu već su bili predmet kritike nakon što su Tom i Ejlin Lonergan ostavljeni u moru tokom ronilačkog izleta 1998. godine.