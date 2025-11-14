Slušaj vest

Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da ne vodi SAD u „večni rat“ po ugledu na Avganistan, dok se američko vojno gomilanje u regionu intenziviralo, a Trampov ministar odbrane, Pit Hegset, obećao da će očistiti Ameriku od „narkoterorista“.

Govoreći za CNN ispred predsedničke palate Miraflores u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, Maduro je pozvao Trampa da sklopi mir, a ne rat, nakon što je najveći svetski nosač aviona, USS Džerald R. Ford, stigao u region.

„Nema više večnih ratova. Nema više nepravednih ratova. Nema više Libije. Nema više Avganistana. Živeo mir“, izjavio je Maduro (62) kasno u četvrtak dok se probijao kroz gomilu da bi stigao do provladinog mitinga.

Operacija Južno koplje

Nekoliko sati nakon što je venecuelanski lider govorio, Hegset je pokušao da izvrši dodatni pritisak na venecuelanskog lidera, objavljujući ono što je nazvao Operacijom Južno koplje.

„Zapadna hemisfera je američko susedstvo – i mi ćemo je zaštititi“, tvitovao je Hegset. Rekao je da će misija Južne komande braniti „našu domovinu“ i obezbediti je od „droge koja ubija naš narod“.

Nije jasno zašto je Hegset sada dao ovu najavu, 10 meseci nakon što je Južna komanda američkih pomorskih snaga objavila predstojeće pokretanje operacije, za koju je navedeno da će koristiti „heterogenu mešavinu robotskih i autonomnih sistema za podršku otkrivanju i praćenju ilegalne trgovine“ na Karibima.

Hegsetovi komentari su možda mogli biti pokušaj da se privuče pažnja javnosti kako bi se rebrendirala Trampova kampanja pritiska na Madura, koja je uključivala niz smrtonosnih napada na navodne brodove za šverc droge na Karibima i Pacifiku.

Zvanično, masovno raspoređivanje američkih snaga deo je „rata protiv droga“ Trampove administracije i osmišljeno je da spreči latinoameričke narko-kartele da „preplavljuju“ SAD kokainom i fentanilom.

Ali Venecuela nije proizvođač kokaina – taj posao se gotovo u potpunosti obavlja u Boliviji, Kolumbiji i Peruu – niti je deo mreže šverca fentanila, koja je usmerena na Meksiko.



Kao rezultat toga, mnogi posmatrači su počeli da vide Trampovo raspoređivanje – najveće u regionu od invazije na Panamu 1989. godine – kao politički krstaški rat osmišljen da postigne nešto što američki predsednik nije uspeo da uradi tokom svog prvog mandata: svrgavanje Madura.

CBS News je ove nedelje izvestio da su visoki vojni zvaničnici dali Trampu „opcije za potencijalne operacije u Venecueli, uključujući udare na kopnu“, iako su dva izvora insistirala da konačna odluka nije doneta.

Ministar spoljnih poslova Venecuele, Ivan Gil, poslao je prkosnu poruku „severnoameričkoj imperiji“. „Ne usuđujte se da napadnete. Spremni smo“, rekao je.

Rojters: Maduro izradio planove za „gerilski odgovor“

Usred rastućih spekulacija da je vazdušni napad na tlo Venecuele neizbežan, Rojters je saopštio da je Madurov režim izradio planove za „gerilski odgovor“ na bilo kakav američki napad.

Ti planovi navodno predviđaju „male vojne jedinice na više od 280 lokacija koje izvode sabotaže i druge gerilske taktike“ kako bi odbile strane borce.