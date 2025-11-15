Slušaj vest

Iranje zaplenio tanker sa naftom pod zastavom Maršalskih Ostrva dok je putovao kroz moreuz Hormuzu Persijskom zalivu, rekao je agenciji Asošiejted pres (AP) američki vojni zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

On je naveo da je brod Talara u grčkom vlasništvu putovao iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Singapuru, kada su ga iranske snage presrele.

Centar za pomorske trgovinske operacije britanske vojske potvrdio je da je brod zaplenjen i dodao da je moguće da je Talara morala da skrene u teritorijalne vode Irana zbog "državne aktivnosti".

Američki mornarički dron MQ-4C "Triton" kružio je iznad područja gde se Talara nalazila satima, posmatrajući zaplenu, pokazali su podaci o praćenju leta koje je analizirao AP.

Privatna bezbednosna firma "Ambrej" navela je da su u zauzimanju učestvovala tri mala čamca. Iran nije odmah potvrdio da je zauzeo Talaru.

Poslednja velika zaplena broda dogodila se u maju 2022. godine, kada je Iran zauzeo dva grčka tankera i držao ih do novembra iste godine.

Napadi na brodove blizu Irana počeli su nakon što su se SAD tokom prvog mandata predsednika Donalda Trampa jednostrano povukle iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu, koji je 2015. Iran sklopio sa Kinom, Francuskom, Rusijom, Velikom Britanijom, SAD i Evropskom unijom.

Oni su se odvijali uporedo sa napadima jemenskih pobunjenika Huta, koje Iran podržava, na brodove u Crvenom moru, tokom rata Izraela i palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.