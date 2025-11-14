Slušaj vest

Japanska premijerka, Sanae Takaiči, izjavila je da spava samo dva do četiri sata noću, što je izazvalo zabrinutost zbog njene posvećenosti boljoj ravnoteži između posla i privatnog života među umornim zaposlenima u zemlji.

Pokazujući na podočnjake, Takaiči je rekla poslanicima da preživljava uz minimalno spavanje – naviku koju deli sa svojom političkom heroinjom Margaret Tačer – nakon što su je pitali kako bi se izborila sa poznato dugim radnim vremenom u Japanu.

Takaiči je prošle nedelje izazvala uzbunu nakon što je pozvala pomoćnike u svoju kancelariju na sastanak u 3 ujutru kako bi se pripremila za saslušanje budžetskog odbora koje je trebalo da počne šest sati kasnije, nedelja nakon što je proslavila postajući prva žena lider Japana obećavajući da će „raditi, raditi, raditi, raditi i raditi“.

„Sada spavam oko dva sata, najviše četiri sata“, rekla je poslanicima na sastanku zakonodavnog odbora ove nedelje. „ To je verovatno je loše za moju kožu“, izjavila je Takaiči.

Japan se bori da promeni korporativnu kulturu koja očekuje od zaposlenih da rade dugo i često se druže sa kolegama uveče.

Porast smrtnih slučajeva zbog prekovremenog rada

Prekovremeni rad je uzrok porasta smrti od prekomernog rada, i otežava iscrpljenim parovima da daju svoj doprinos povećanju niske stope nataliteta u zemlji.

Postoji zabrinutost da Takaiči očekuje da zaposleni rade duže radno vreme kako bi podstakli ekonomski rast, dok njena administracija razmatra mogućnost povećanja ograničenja prekovremenog rada.

Ona je rekla da bi svaka promena uslova rada dala prioritet zdravlju radnika.

„Ako možemo da stvorimo situaciju u kojoj ljudi mogu pravilno da uravnoteže brigu o deci i obaveze brige o njima prema svojim željama, a takođe da budu u mogućnosti da rade, uživaju u slobodnom vremenu i opuštaju se – to bi bilo idealno“, rekla je ona.ken saito

Nakon što je početkom oktobra izabrana za predsednicu Liberalno-demokratske partije (LDP) – pobeda koja ju je kasnije dovela do postavljanja na mesto premijerke – Takaiči je rekla da će se odreći ideje o „ ravnoteži između posla i privatnog života za sebe“, ali je takođe pozvala svoje kolege iz LDP-a da „rade kao konj“.

Njeno veliko opterećenje poslom izazvalo je zabrinutost i kod političkih prijatelja i kod neprijatelja. Ken Saito, bivši ministar ekonomije LDP-a, rekao je da je „iskreno zabrinut“ za Takaičino zdravlje, dok ju je Kacuhito Nakadžima, poslanik opozicije, pozvao da više spava , što je izazvalo klimanje glavom i osmeh premijerke.

Ona nije jedina među Japancima koja ne spava dovoljno, iako malo njenih sunarodnika može da se meri sa njenih maksimum četiri sata noću.

Japanci u proseku spavaju sedam sati

Studija objavljena na Svetski dan sna u martu otkrila je da ljudi u Japanu u proseku spavaju sedam sati i 1 minut radnim danima – 38 minuta manje od međunarodnog proseka i manje nego ljudi u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Kanadi.

Takaiči je, priznajem, imala malo vremena za opuštanje otkako je postala prva žena premijer Japana krajem oktobra. Bila je na funkciji samo nekoliko dana pre nego što je prisustvovala samitu ASEAN-a u Maleziji, pre nego što je dočekala američkog predsednika Donalda Trampa u državnoj poseti i sastala se sa Si Đinpingom na samitu APEK-a u Južnoj Koreji.