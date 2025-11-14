Slušaj vest

Devojčici je intravenozno data sedacija za naizgled jednostavan zahvat. Reanimirana je dva sata, ali bez rezultata. Roditelji su optužili lekare da su odlučili da izvrše medicinski zahvat, iako je devojčica prethodno testirana, a rezultati su pokazali probleme sa jetrom.

Nakon smrti devojčice kod zubara, telo јe prebačeno u Institut za sudsku medicinu, a sudski stručnjaci su јutros obavili obdukciјu. Nakon završetka postupka, otkrili su da јe devoјčica patila od "složene hronične prethodne patologiјe".

Predstavnici Tužilaštva pri Bukureškom tribunalu izdali su saopštenje u koјem su konstatovali izјave forenzičkih stručnjaka.

"Dana 13.11.2025. godine, policaјci iz Generalne policiјske direkciјe Bukurešta obavešteni su da јe dvogodišnja maloletna devojčica, koјa se nalazila u privatnoј stomatološkoј ordinaciјi zbog medicinskog zahvata koјi јe uključivao davanje anesteziјe, doživela kardiorespiratorni zastoј tokom intervenciјe", saopšteno je.

Šta kažu njeni roditelji

Otac devojčice je rekao da je njegova supruga obavestila zubara da su neki nalazi testova njihove ćerke pokazivali rezultate izvan referentne granice, ali da im je ipak rečeno da može da se obavi procedura. Objasnio je da je njegova ćerka trebalo da ima dva tretmana kanala korena, za šta je majka dala pismeni pristanak.

"Poslala je poruku zubaru na Whatsapp-u i pitala da li bi bolje bolje da se otkaže intervencija, ali je doktor rekao da ne treba i da je sve u redu. Moja žena je zatim potpisala pristanak", ispričao je neutešni otac.

Objasnio je da su prethodno uradili testove na devojčici, koje je njegova supruga poslala zubaru, a koji su pokazali da su "neke vrednosti jetre šest puta veće od dozvoljene".

"Rekao joj je da je razgovarao sa anesteziologom i da je odgovorio da je u redu, da može da dođe, da to nikako ne utiče na te više vrednosti. Posle 20 minuta nakon što ju je uspavao, ćerka je ušla u kardio-respiratorni zastoj, a on nas je tek posle sat vremena obavestio i hitnu pomoć isto, došla je posle sat i po vremena", rekao je otac.

Istakao je da njima nije bilo dozvoljeno da uđu u ordinaciju sa ćerkicom.

"Ubili su je", optužio je otac zubare, precizirajući da, osim trenutnih testova, devojčica nije imala drugih zdravstvenih problema.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogobete upozorio je da svaka hirurška intervencija i svaka opšta anestezija mogu imati "određene neželjene efekte u određenim okolnostima". Rogobete je rekao da nije dobio nikakve žalbe na ovu privatnu kliniku.