Delovi oborenih ukrajinskih dronova pali su na nuklearnu elektranu na jugozapadu Rusije i nakratko poremetili njen rad, izjavio je danas šef ruske nuklearne agencije "Rosatom" Aleksej Lihačov.

"Oko osam dronova je nesumnjivo bilo usmereno ka nuklearnoj elektrani Novovoronjež", rekao je Lihačov na konferenciji za novinare.

Novovoronezh nuklearna elektrana
Ruska nuklearna elektrana Novovoronjež Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

On je dodao da su dronovi oboreni, ali su delovi letelica pali i "oštetili distributivni sistem" centrale.

Rusija je objavila da se napad na nuklearnu elektranu Novovoronjež dogodio juče.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

