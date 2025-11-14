Ukrajinski dronovi napali rusku nuklearku Novovoronjež, šef ruske nuklearne agencije "Rosatom" Aleksej Lihačov kaže da je oštećen distributivni sistem i poremećen rad centrale
UKRAJINSKI DRONOVI NAPALI RUSKU NUKLEARKU! Na Novovoronjež usmereno 8 bespilotnih letelica, šef Rosatoma objavio razmere oštećenja "Poremećen rad" (FOTO, VIDEO)
Delovi oborenih ukrajinskih dronova pali su na nuklearnu elektranu na jugozapadu Rusije i nakratko poremetili njen rad, izjavio je danas šef ruske nuklearne agencije "Rosatom" Aleksej Lihačov.
"Oko osam dronova je nesumnjivo bilo usmereno ka nuklearnoj elektrani Novovoronjež", rekao je Lihačov na konferenciji za novinare.
Ruska nuklearna elektrana Novovoronjež Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia
On je dodao da su dronovi oboreni, ali su delovi letelica pali i "oštetili distributivni sistem" centrale.
Rusija je objavila da se napad na nuklearnu elektranu Novovoronjež dogodio juče.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
