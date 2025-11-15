Slušaj vest

Egipat se sprema za transportnu revoluciju uvođenjem brzih vozova koji će uskoro juriti kroz pustinjski pejzaž. Simens Mobiliti je nedavno predstavio novu generaciju Velaro vozova, dizajniranih za egipatsku klimu, koji će dostići brzine do 250 kilometara na sat i povezivati ključne gradove širom zemlje, izveštava CNN .

Nova verzija Simensovog voza Velaro, popularno poznatog kao „pustinjski đavo“, javno je predstavljena 9. novembra na sajmu TransMEA 2025 u Novom Kairu. Ukupno 41 takav voz činiće okosnicu nove nacionalne mreže brzih železnica duge 2.000 kilometara. Projekat, najavljen 2018. godine, razvija se u partnerstvu sa kompanijama Arab Kontraktors i Oraskom Konstrakšn.

Mreža će se sastojati od tri linije koje povezuju glavne gradove Egipta, čineći brzu železnicu dostupnom skoro 90% stanovništva. Prema najavama kompanije Simens, vreme putovanja će biti smanjeno za čak 50%.

Vozovi su projektovani i napravljeni u Nemačkoj i posebno su optimizovani za surovu pustinjsku klimu sa naprednim sistemima za filtraciju i hlađenje za borbu protiv peska, toplote i prašine.

„Suecki kanal na šinama“

Istog dana kada je predstavljen Velaro, debitovao je Simensov regionalni voz Deziro velikog kapaciteta, koji dostiže maksimalnu brzinu od 160 km/h. Probna vožnja održana je u blizini nove suve luke zapadno od Kaira. Ta luka, sa kapacitetom od 260.000 kontejnera i pet železničkih pruga, ključni je deo takozvane Zelene linije.

Reč je o mreži dugačkoj 660 kilometara, nazvanoj „Suecki kanal na šinama“, koja će povezati Crveno i Sredozemno more. Linija će se protezati od Ain Sohne na jugu do Kaira, Aleksandrije i Marsa Matruha na severnoj obali. Očekuje se da će nova mreža povećati kapacitet tereta Egipta za čak 46%.

Afrika u trci brzih železnica

Iako je egipatski projekat monumentalan, on nije prvi te vrste na kontinentu. Maroko je otvorio prvu brzu prugu u Africi 2018. godine, povezujući Tanger i Kazablanku brzinama do 320 km/h.

I druge zemlje imaju velike planove. Nigerija radi na mreži brzih železnica vrednoj 60 milijardi dolara, a Afrička unija takođe ima dugoročne ambicije. Njen vodeći projekat, Afrička integrisana mreža brzih železnica, deo je Agende 2063.