U današnjoj saobraćajnoj nesreći u centru Stokholma, najmanje dve osobe su izgubile život, a više njih je povređeno nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.

Hitna pomoć je navela da se nesreća dogodila oko 15 časova.

„Imamo više teško povređenih. Policija i spasilačke ekipe su i dalje na terenu“, izjavio je portparol vatrogasne službe Oskar Davila.

Policija kaže da ima i „povređenih i preminulih“ u incidentu u ulici Valhalavagen, blizu Tehnološkog univerziteta.

Policija je potvrdila smrt najmanje dve osobe, dok su drugi povređeni zbrinuti na licu mesta, prenosi javni servis SVT.

Očevici su izjavili da je na mestu nesreće bilo prisutno mnogo ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Područje je bilo zatvoreno za saobraćaj, a nekoliko autobuskih linija privremeno je preusmereno.

Kompanija Transdev saopštila je da je njihov autobus učestvovao u nesreći i potvrdila da je među povređenima bilo putnika, dok uzroci incidenta još nisu poznati.

Policija je pokrenula istragu o okolnostima nesreće, koja je izazvala ozbiljne zastoje u saobraćaju u centru grada.