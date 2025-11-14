Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije i snimci teške saobraćajne nesreće koja se dogodila danas u Stokholmu, kada je vozač autobusa udario u stanicu, prilikom čega je usmrtio najmanje dvoje ljudi, dok tačan broj povređenih još uvek nije poznat.

Policija kaže da ima i „povređenih i preminulih“ u incidentu u ulici Valhalavagen, blizu Tehnološkog univerziteta.

Saobraćajna nesreća u Stokholmu, autobus uleteo u stanicu

Policija je potvrdila smrt najmanje dve osobe, dok su drugi povređeni zbrinuti na licu mesta, prenosi javni servis SVT.

Očevici su izjavili da je na mestu nesreće bilo prisutno mnogo ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Područje je bilo zatvoreno za saobraćaj, a nekoliko autobuskih linija privremeno je preusmereno.

Kompanija Transdev saopštila je da je njihov autobus učestvovao u nesreći i potvrdila da je među povređenima bilo putnika, dok uzroci incidenta još nisu poznati.