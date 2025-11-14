Slušaj vest

Bivši veterinar je priznao da je drogirao i seksualno zlostavljao dva dečaka u letnjem kampu, kao i okrutnost prema šest drugih žrtava.

Džon Ruben iz Notingemšira priznao je seksualni napad na dete mlađe od 13 godina, napad na dete mlađe od 13 godina penetracijom, osam tačaka optužnice za okrutnost prema deci, tri tačke optužnice za pravljenje nepristojnih slika dece i četiri tačke optužnice za drogu.

Krunskom sudu u Lesteru rečeno je da je Ruben, za koga tužioci tvrde da je vodio letnji kamp najmanje 27 godina, mešao slatkiše sa trankvilizatorima i napao dvoje dece nakon što ih je zamolio da igraju „slatku igru“.

Ruben je negirao optužbu za napad penetracijom, a tužiocima je dato dve nedelje da razmotre da li će nastaviti sa slučajem.

Na pitanje sudije Timotija Spensera da opiše Rubenov prestup, tužiteljka Meri Prajor je rekla da se optužbe odnose na letnji kamp održan u iznajmljenim prostorijama u blizini sela u Lesterširu prošlog leta.

Tužiteljka je rekla sudu: „Okrivljeni je vodio letnji kamp najmanje 27 godina.“

Foto: Facebook

„Postoji duga istorija dece u kampu koja se godinama osećaju bolesno.“

Iznajmljeni prostor, Stejtern Lodž, nije bio povezan sa samim kampom, čulo se na sudu, a Ruben je bio zadužen za omladinu tamo, rekla je gospođa Prajor.

„On je donosio pravila“, dodala je. „Godinama je igrao ono što on naziva slatkom igrom sa decom gde ide u sobe.“

„Igra je da svi moraju da jedu lepljive slatkiše što brže mogu, ali moraju da ih žvaću.“

„Deca su se uvek osećala loše sledećeg dana, ali on je to pripisao preteranom uzbuđenju.“