SMRT POZNATE INFLUENSERKE POD VELOM TAJNE: Pala sa zgrade, POBEGLA IZ BOLNICE, pa pronađena mrtva (FOTO)
Popularna nutricionistkinja i influenserka Dijana Areas (39) preminula je nakon pada sa krova zgrade u Brazilu.
Dajana Areas, koja se hvalila sa više od 200.000 pratilaca na Instagramu, preminula je u četvrtak ujutru.
Pronađena je oko 6.30 ujutru sa posekotinama po telu i prevezena je u bolnicu u „umerenom stanju“, prema saopštenju vatrogasne službe.
Tridesetdevetogodišnjakinja je potom navodno pobegla iz medicinskog centra i vratila se u svoj stambeni kompleks, kako je izvestio NeedToKnow.
Njeno telo je kasnije pronađeno u zajedničkom prostoru kondominijuma „Jedinstvene kule“ u Kampos dos Gojtakazesu, severoistočno od Rio de Žaneira, u Brazilu.
Portparol bolnice Fereira Mačado potvrdio je da je Dijana napustila odeljenje bez dozvole.
Njeno telo je prebačeno u Pravni medicinski institut u Kamposu oko 12.30 časova.
Civilna policija istražuje uzrok njene smrti.
Dijana je stekla mnoštvo pratilaca na društvenim mrežama gde je delila sadržaj o zdravom životu, vežbanju i uravnoteženoj ishrani, te je učestvovala na nekoliko takmičenja u bodibildingu.
Njena poslednja objava na platformi, koja je postavljena pre pet dana, od tada je preplavljena saučešćem njenih fanova.
Jedna je napisala: „Ne mogu da verujem da te više nema. Počivaj u miru, lepotice.“
„Za one koji to nisu iskusili, Dajana nije bila samo lepa, sportistkinja i nutricionistkinja, već je bila super mama i prepametna!“
„Ne mogu da verujem“, prokomentarisao je neko drugi.
Podsetimo, nedavno je influenser u svetu hrane Majkl Duarte preminuo nakon što ga je policija smrtno ranila prilikom reagovanja na poziv hitnim službama 911 o „muškarcu sa nožem koji se čudno ponašao“ 8. novembra u Kastrovilu u Teksasu.
(Kurir.rs/DailyMail)