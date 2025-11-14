Slušaj vest

Popularna nutricionistkinja i influenserka Dijana Areas (39) preminula je nakon pada sa krova zgrade u Brazilu.

Dajana Areas, koja se hvalila sa više od 200.000 pratilaca na Instagramu, preminula je u četvrtak ujutru.

Pronađena je oko 6.30 ujutru sa posekotinama po telu i prevezena je u bolnicu u „umerenom stanju“, prema saopštenju vatrogasne službe.

Tridesetdevetogodišnjakinja je potom navodno pobegla iz medicinskog centra i vratila se u svoj stambeni kompleks, kako je izvestio NeedToKnow.

Njeno telo je kasnije pronađeno u zajedničkom prostoru kondominijuma „Jedinstvene kule“ u Kampos dos Gojtakazesu, severoistočno od Rio de Žaneira, u Brazilu.

Portparol bolnice Fereira Mačado potvrdio je da je Dijana napustila odeljenje bez dozvole.

Njeno telo je prebačeno u Pravni medicinski institut u Kamposu oko 12.30 časova.

Civilna policija istražuje uzrok njene smrti.

Dijana je stekla mnoštvo pratilaca na društvenim mrežama gde je delila sadržaj o zdravom životu, vežbanju i uravnoteženoj ishrani, te je učestvovala na nekoliko takmičenja u bodibildingu.

Njena poslednja objava na platformi, koja je postavljena pre pet dana, od tada je preplavljena saučešćem njenih fanova.

Jedna je napisala: „Ne mogu da verujem da te više nema. Počivaj u miru, lepotice.“

„Za one koji to nisu iskusili, Dajana nije bila samo lepa, sportistkinja i nutricionistkinja, već je bila super mama i prepametna!“

„Ne mogu da verujem“, prokomentarisao je neko drugi.