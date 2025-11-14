Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je objavio snimak lansiranja raketa dugog dometa „Dugi Neptun“ tokom noćnog napada na mete duboko u Rusiji.

Ovo je prvi put da je Kijev javno pokazao moćno oružje u akciji, nadograđenu verziju protivbrodske rakete koja je potopila vodeći brod ruske Crnomorske flote, „Moskvu“, u aprilu 2022. godine

„Ukrajinski 'Dugi Neptuni'. Proizvodimo ih još“, kratko je rekao Zelenski u objavi na Telegramu. Potvrdio je da su ukrajinske snage pogodile određene lokacije u Rusiji, ali nije otkrio dodatne detalje.

„Ovo je naš potpuno opravdan odgovor na ruski teror. Ukrajinske rakete donose opipljive i precizne rezultate svakog meseca“, rekao je on, zahvalivši svima koji su učestvovali u razvoju ukrajinskog raketnog programa.

Šta je „Dugi Neptun“?

To je modernizovana verzija domaće proizvedene protivbrodske rakete „Neptun“ . Prvi prikaz nadograđene rakete pojavio se u videu koji je objavio proizvođač oružja „Zbroja“ povodom Dana nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta, gde je prikazana zajedno sa haubicama „Bogdan“ i pomorskim dronovima.

Još u martu ove godine, predsednik Zelenski je objavio da nova verzija može da pogodi ciljeve udaljene do 1.000 kilometara, što je ogroman skok u odnosu na domet od 300 kilometara originalnog modela. Veruje se da je ova posebna raketa korišćena u napadu Ukrajine na rusku pomorsku luku Novorosijsk u maju, kada je preletela više od 750 kilometara, što je jedan od raketnih udara Kijeva sa najvećim dometom od početka ruske invazije.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Tehnička poboljšanja i nove funkcije

Odbrambeni portal „Militari“ kaže da veće telo rakete objašnjava njen značajno prošireni domet. Oni sugerišu da bi novo oružje moglo da nosi bojevu glavu sa više eksploziva, pojačani penetrator ili potpuno novi sistem navođenja. Planovi modernizacije iz 2023. godine uključivali su infracrveni senzor ili sistem navođenja u završnoj fazi leta.