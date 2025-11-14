Slušaj vest

Dva brata koja su se pretvarala da su morski ribari uhvaćena su u pokušaju da prokrijumčare kokain vredan 26,5 miliona funti u Britaniju.

Krejg i Rejmond Natal bili su deo bande koja je čamcem izašla da pokupi drogu koju je ostavio teretni brod. Takođe, radili su pod maskom pokušaja prodaje čamca sa krutim trupom na naduvavanje kako bi uvezli drogu.

Braća su sarađivala sa drugim optuženima, grčkim državljaninom Anestisom Cepom (24) iz Soluna, i 38-godišnjim albanskim državljaninom Meliosom Delvinom, kako bi sproveli plan krijumčarenja. Krejg Natal (51) i Rejmond Natal (47), obojica iz Prestona, stigli su u marinu Votčet u Somersetu 23. jula, a druga dvojica su im se pridružila 30. jula.

Dvojica su rekli da koriste čamac sa krutim trupom pod nazivom "Guzla" i rekli su upravniku marine da planiraju da budu u tom području nekoliko dana kako bi pecali. Rejmond Natal je vozio kombi niz kej pre nego što je izvadio dva kanistera i crevo sa zadnje strane. Krejg Natal, Cepa i Delvina su obukli prsluke za spasavanje i krenuli ka moru u 20.46 časova.

1/5 Vidi galeriju Pokušaj krijumčarenja kokaina u Veliku Britaniju Foto: NCA

Ukupno 14 paketa droge

- Audio poruke koje su kasnije otkrivene na Cepinom uređaju pokazale su da su odveli čamac na more. I organizovali su da pokupe drogu koju je, kako se veruje, veći brod, ispustio ilegalnu drogu — a koju je trebao da pokupi njihov manji čamac. U pozadini poruka, čuje se motor broda "Gasla" dok putuju, razgovarajući o tome koliko će im vremena trebati da stignu - rekao je portparol Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala.

Vratili su se više od četiri sata kasnije, u 1 sat ujutru 31. jula, i počeli su da pokušavaju da povežu čamac sa prikolicom koju je Rejmond Natal dovezao niz navoz. Međutim, policajci Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala su potom intervenisali i uhapsili četvoro osumnjičenih zbog sumnje da su uvozili drogu klase A.

Ukupno je bilo 14 paketa, koji su sadržali još 322 manja paketa težine po kilogramu.

Supstanca unutra je testirana i utvrđeno je da je kokain čistoće 89 odsto. Droga bi na uličnom nivou vredela 26,5 miliona funti.

U čamcu je takođe otkriveno vatreno oružje.

Delvina je dao pripremljenu izjavu u kojoj je rekao da je nezaposlen i da je prihvatio posao istovara stvari iz čamca u kombi, a da nije znao o tome da je droga spremna za isporuku. Natalovi su se izjasnili krivim za uvoz kokaina na Krunskom sudu u Tontonu 29. avgusta. Cepa i Delvina su priznali iste optužbe 5. septembra.