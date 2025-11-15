KINA OTKRILA NAJVEĆE NALAZIŠTE ZLATA U POSLEDNJIH 70 GODINA: Rudnik krije OGROMNE rezerve!
Kina je objavila vest o istorijskom otkriću - pronađeno je najveće pojedinačno nalazište zlata u zemlji u poslednjih više od 70 godina.
Prema podacima Ministarstva prirodnih resursa, rudnik zlata Dadonggou, koji se nalazi u severoistočnoj provinciji Ljaoning, krije čak 1.444,49 tona dokazanih rezervi, javlja Anadolija.
Kako je objavio državni list Global Tajms, rudnik je već prošao procenu ekonomske isplativosti, čime je otvoren put za njegov dalji razvoj i početak eksploatacije. Lokalitet je klasifikovan kao super veliki površinski kop, a zvanični podaci pokazuju da se na području iznad 720 metara nadmorske visine nalazi procenjenih 2,586 milijardi tona rude. Prosečan udeo zlata u rudi je 0,56 grama po toni.
Ono što ovo otkriće čini još značajnijim jeste neobično brz proces istraživanja, koji je trajao samo 15 meseci. U izveštaju se navodi da bi ovaj efikasan pristup mogao postati model za buduća istraživanja minerala „kratkog ciklusa, visokog kvaliteta“
