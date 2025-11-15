Slušaj vest

Kina je objavila vest o istorijskom otkriću - pronađeno je najveće pojedinačno nalazište zlata u zemlji u poslednjih više od 70 godina.

Prema podacima Ministarstva prirodnih resursa, rudnik zlata Dadonggou, koji se nalazi u severoistočnoj provinciji Ljaoning, krije čak 1.444,49 tona dokazanih rezervi, javlja Anadolija.

Dukati, zlatnici, zlato... Foto: Gang Liu / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen YouTube, Shutterstock

Kako je objavio državni list Global Tajms, rudnik je već prošao procenu ekonomske isplativosti, čime je otvoren put za njegov dalji razvoj i početak eksploatacije. Lokalitet je klasifikovan kao super veliki površinski kop, a zvanični podaci pokazuju da se na području iznad 720 metara nadmorske visine nalazi procenjenih 2,586 milijardi tona rude. Prosečan udeo zlata u rudi je 0,56 grama po toni.

Ono što ovo otkriće čini još značajnijim jeste neobično brz proces istraživanja, koji je trajao samo 15 meseci. U izveštaju se navodi da bi ovaj efikasan pristup mogao postati model za buduća istraživanja minerala „kratkog ciklusa, visokog kvaliteta“

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)

