Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da namerava da zatraži od državne tužiteljke Pamele Bondi da sprovede istragu o vezama seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna sa brojnim uglednim ličnostima, uključujući i neke od njegovih navodnih političkih protivnika.

"Zamoliću državnu tužiteljku Pam Bondi i Ministarstvo pravde, zajedno sa našim velikim patriotama u FBI-ju, da istraže umešanost i odnos Džefrija Epstajna sa Bilom Klintonom, Larijem Samersom, Ridom Hofmanom, Džej Pi Morganom i Čejsom, i mnogim drugim ljudima i institucijama, kako bi utvrdili šta se dešavalo sa njima i njim", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Podsetimo, Tramp je ranije optužio demokrate da koriste slučaj Epstajna, rekavši da je to „prevara“ kojom demokrate žele da skrenu pažnju sa gorućih problema.

Prema njegovim rečima, ovo je „još jedna prevara“, nalik navodima o ruskom mešanju u prethodne izbore, „u kojima sve ukazuje upravo na demokrate“.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je optužio demokrate za političke manevre.

„Demokrate ponovo pokušavaju da izvedu ovu prevaru jer će učiniti sve da odvrate pažnju od toga koliko su loše postupili sa zatvaranjem vlade i mnogim drugim pitanjima. Samo bi veoma loš ili glup republikanac upao u tu zamku“, napisao je.

On je zatim pozvao republikance da ostanu fokusirani na ono što on naziva štetom koju su naneli demokrate.