Broj povređenih u masovnom ruskom današnjem napadu na Kijev porastao je na 36, a potvrđeno je šest mrtvih, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Kličko je rekao da je u napadu povređeno 36 ljudi, od kojih je šest hospitalizovano, a pet je u teškom stanju.

Takođe je potvrdio da je šest stanovnika Kijeva poginulo u napadu.

Prema prethodnim izveštajima, tokom noći između 13. i 14. novembra, ruska vojska je napala Ukrajinu sa 430 dronova i 19 raketa , od kojih je većina bila balističkih, a Kijev je bio glavna meta.

Posledice neprijateljskog napada zabeležene su u devet okruga prestonice. Raniji izveštaji su ukazivali na to da je 35 ljudi povređeno.

Najmanje 11 stambenih zgrada pogođeno

Podsetimo, Kličko je ranije naveo da je u napadu pogođeno najmanje 11 višespratnica širom grada.

Spasioci su evakuisali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Zabeleženi su udari, požari i evakuacije u distriktima Podilski, Dnjiprovskij, Desnjanskij, Solomijanskij, Svjatošinskij i Obolonski.

(Kurir.rs/Ukrinform/Prenela: M. V.)

