Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otputovaće danas u Madrid, gde će se sastati sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta, dan nakon posete Parizu, potvrdio je jedan zvanični izvor.

Detalji posete, koje je AFP-u prvo obelodanio izvor iz kabineta premijera Pedra Sančeza, još nisu objavljeni.

Samo je sastanak sa predsednicima oba doma objavljen odmah na veb-sajtu Kongresa poslanika.

Kurir.rs/Beta

