ZELENSKI DANAS U MADIRDU: Predsednik Ukrajine sastaće se sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otputovaće danas u Madrid, gde će se sastati sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta, dan nakon posete Parizu, potvrdio je jedan zvanični izvor.
Detalji posete, koje je AFP-u prvo obelodanio izvor iz kabineta premijera Pedra Sančeza, još nisu objavljeni.
Samo je sastanak sa predsednicima oba doma objavljen odmah na veb-sajtu Kongresa poslanika.
