HOROR U VRTIĆU: VASPITAČ (18) SILOVAO DVA DEČAKA: Jedno dete imalo samo tri godine! (FOTO)
Tomas Voler (18), bivši vaspitač u vrtiću, osuđen je na 15 godina zatvora u ustanovi za maloletne prestupnike zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja dva dečaka, od kojih je jedan imao samo tri godine.
Od ukupne kazne, 10 godina mora biti odsluženo u pritvoru, a pet na uslovnoj slobodi.
Kazna je izrečena u petak na Krunskom sudu u Gildfordu. Sudija je istakao bol roditelja žrtava koji se osećaju odgovornim za zlostavljanje koje se dogodilo u njihovom povereništvu.
Voler je koristio svoj položaj u vrtiću, uključujući zadatke poput vođenja dece u toalet i pomoći im u presvlačenju, da bi stekao poverenje dečaka, a zatim ih seksualno eksploatisao.
Ranije ove godine, proglašen je krivim na Omladinskom sudu u Stejnsu za silovanje, po dve tačke optužnice za podsticanje ili ohrabrivanje seksualne aktivnosti i pravljenje nepristojnih fotografija. U izjavi o uticaju na žrtvu, otac jednog od dečaka je izjavio: „Moj sin je sakupio kolekciju uspomena koju nikada ne bih poželeo ljudskom biću.“
(Kurir.rs/SkyNews)