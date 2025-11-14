Slušaj vest

Tomas Voler (18), bivši vaspitač u vrtiću, osuđen je na 15 godina zatvora u ustanovi za maloletne prestupnike zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja dva dečaka, od kojih je jedan imao samo tri godine.

Od ukupne kazne, 10 godina mora biti odsluženo u pritvoru, a pet na uslovnoj slobodi.

Kazna je izrečena u petak na Krunskom sudu u Gildfordu. Sudija je istakao bol roditelja žrtava koji se osećaju odgovornim za zlostavljanje koje se dogodilo u njihovom povereništvu.

Voler je koristio svoj položaj u vrtiću, uključujući zadatke poput vođenja dece u toalet i pomoći im u presvlačenju, da bi stekao poverenje dečaka, a zatim ih seksualno eksploatisao.

Ranije ove godine, proglašen je krivim na Omladinskom sudu u Stejnsu za silovanje, po dve tačke optužnice za podsticanje ili ohrabrivanje seksualne aktivnosti i pravljenje nepristojnih fotografija. U izjavi o uticaju na žrtvu, otac jednog od dečaka je izjavio: „Moj sin je sakupio kolekciju uspomena koju nikada ne bih poželeo ljudskom biću.“

(Kurir.rs/SkyNews)

