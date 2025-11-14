Slušaj vest

Premijer Slovačke Robert Fico je izjavio da se nikada neće složiti sa planom Evropske unije za izdvajanje 140 milijardi evra za Kijev jer će to produžiti sukob na još dve godine.

"Nikada, nikada se neću saglasiti sa planom da se izdvoji 140 milijardi evra za Ukrajinu, jer to je još dve godine ubijanja", kazao je Fico tokom obilaska srednje škole u gradu Poprad.

Fico je dodao da EU radi na planu pokrivanja vojnih rashoda Kijeva za period 2026-2027.

"Odbijam učešće Slovačke u bilo kojoj finansijskoj šemi koja će obezbediti Ukrajini 140 milijardi za rat u naredne dve godine. Ne želim rat, hoću da se rat završi", izjavio je premijer Slovačke.

Evropska unija pokušava da obezbedi saglasnost članica za korišćenje ruskih aktiva za finansiranje Kijeva, a trenutno se radi o sumi od 140 milijardi evra.

(Kurir.rs/Novosti.rs/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaORBAN PRAVI ANTIUKRAJINSKI BLOK U EU! Mađarski premijer se udružuje sa Ficom i Babišom, a krajnji domet plana može da vodi RUŠENJU URSULE fon der Lajen (FOTO)
Viktor Orban Robert Fico Andrej Babiš
PlanetaSLOVAČKI PREMIJER FICO: Ne zanimaju me nove sankcije Rusiji dok EU ne reši svoje ekonomske probleme
av01 EPA Martin Divisek.jpg
PlanetaHOROR U VRTIĆU: VASPITAČ (18) SILOVAO DVA DEČAKA: Jedno dete imalo samo tri godine! (FOTO)
Tomas Voler
Crna Gora"PAO JE NA LEĐA, PA SAM MU POMOGAO DA PONOVO POLETI!" Muškarac tokom posla video nešto nesvakidašnje, pa učinio i DOBRO DELO: Evo s kim je imao susret (VIDEO)
1758096424Parking-Asfaltiranje-3.jpg