Slušaj vest

Britanac, identifikovan kao Mentor Rama (36), tragično je umro u Istanbulu samo nekoliko sati nakon presađivanja kose i stomatološkog tretmana u jednoj privatnoj klinici.

Prema turskim medijima, 36-godišnjak, prošle nedelje je stigao na transplantaciju kose u kliniku u gradskom okrugu Fulja.

Rama se prijavio u hotel u blizini užurbane gradske oblasti Šišli i sledećeg dana posetio drugu kliniku u kompleksu Vadi Istanbul radi stomatološkog zahvata. Nakon procedure, vratio se u svoj smeštaj, gde mu je iznenada pozlilo, prilikom čega su hotelski radnici pozvali Hitnu pomoć, ali je nažalost preminuo 11. novembra u bolnici.

Telo 36-godišnjaka јe prebačeno u Institut za sudsku medicinu u Istanbulu gde će biti obavljena obdukciјa, a turska policiјa јe pokrenula istragu o njegovoј smrti.

Portparol britanskog FCDO-a potvrdio јe da јe vlada u kontaktu sa lokalnim vlastima i da pruža podršku porodici.

Mentorovo telo će nakon obdukcije biti predato porodici.

Medicinski turizam u Turskoј, posebno u Istanbulu i Antaliјi, privlači strane paciјente zbog "medicinskog turizma", ali stručnjaci upozoravaјu na rizike, jer pojedine klinike koriste nekvalitetne prozvode i ne rade u adekvatnim uslovima.