Četiri vozila karabinjera sprovela su Davida Stojanovića (25) u Isola Liri, gde mu je određen kućni pritvor. Protiv njega je trenutno podignuta optužba za ubistvo. Žrtva je njegov najbolji prijatelj, dve godine stariji Leonardo Fiorini, s kojim se družio još od osnovne škole.

Teška tragedija potresla je Rim u četvrtak, 13. novembra, oko 23 časa, kada je 27-godišnji Leonardo Fiorini izgubio život nakon pada sa trećeg sprata jednog B&B smeštaja u ulici Via San Calepodio, u kvartu Monteverde. Nedugo nakon njegove smrti, uhapšen je dve godine mlađi David Stojanović, poreklom sa Balkana, s optužbom za ubistvo. Obojica su bili iz Isola Lirija, gradića u provinciji Frozinone, i prijatelji od detinjstva.

Leonardo i David odrasli su 300 metara jedan od drugog u Isola Liriju. Pohađali su istu osnovnu školu, zatim višu školu „Leonardo da Vinči“ u Sori, a prijateljstvo su gradili kroz muziku, zajedničke videe i snimanja.

"Za Leonarda je David bio brat"

Leonardo je studirao inženjerstvo na Univerzitetu u Sijeni, a potom se preselio u Rim, gde je radio kao IT tehničar i asistent u Ministarstvu odbrane. Na društvenim mrežama predstavljao se rečenicom: „God bless music“, uz snimke svojih putovanja, prirode i dva amaterska muzička spota — „Ametista“ i „Sanguina“.

David je takođe došao u Rim i zaposlio se kao prodavac u radnji u centru grada. Mladići su planirali da pronađu stan i počnu zajednički život u prestonici, pa su privremeno iznajmili sobu u B&B-u na tri dana.

Upravo se u toj sobi, u noći tragedije, dogodilo nešto što i dalje ostaje nerazjašnjeno.

Suprotne verzije i istraga koja je tek počela

Prema prvim informacijama, mladići su te večeri imali raspravu. Stojanović je, tokom saslušanja, tvrdio da je pokušao da spreči Fiorinija da potpuno nag izleti na balkon i skoči. Međutim, pojedina svedočenja komšija navodno ne idu u prilog toj verziji, a očevidaca je malo i njihove izjave se razlikuju.

U sobi su pronađeni tragovi hašiša, pa je tužilaštvo u Rimu naložilo toksikološke analize i za Davida i za telo Leonarda Fiorinija. Rezultati bi mogli da razjasne ponašanje mladića u kritičnim trenucima.

David Stojanović je u petak u 17 časova sproveden u Isola Liri, gde mu je određen kućni pritvor u stanu njegove majke. Očekuje ga saslušanje pred sudijom za preliminarne istrage.

U međuvremenu, porodica Fiorini primila je na desetine prijatelja i rođaka koji su dolazili da izjave saučešće roditeljima - majci Sonji Arduini i ocu Sandru, bivšem fudbaleru Isola Liri iz osamdesetih godina. Datum sahrane biće objavljen naknadno.